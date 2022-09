Ziehnert klagt: Zugspitz-Modus nimmt Derbys den Reiz

Teilen

Traf für Pentenried: Andreas Langer (l.), hier im zweikampf mit Gautings Sebastian Lebek. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Bernd Ziehnert, Trainer des Gautinger SC, ist kein Freund des neuen Spielmodus im Kreis Zugspitze.

Gauting/Pentenried – Bis zu vier Derbys innerhalb einer Saison könnten auf den Gautinger SC und den TSV Pentenried warten, dadurch verlieren diese laut Ziehnert jedoch ihren Reiz. „Es hat sich nicht wirklich wie ein Derby angefühlt“, sagte Ziehnert nach dem unspektakulären 1:1-Unentschieden seiner Mannschaft gegen Pentenried am Sonntag. Auch für Michael Möhwald, Abteilungsleiter des TSV Pentenried, kam keine Derby-Atmosphäre auf. „Es war bei weitem nicht so hitzig und emotional wie in der Relegation“, sagte Möhwald.

In einer Partie mit „wenig Qualität auf beiden Seiten“ (Ziehnert) hätten sich beide Teams trotzdem über drei Punkte gefreut. Zwar spielte Gauting nicht herausragend, war aber laut Ziehnert zumindest das etwas bessere Team und ging nach 75 Minuten durch Kilian Sagner nicht unverdient mit 1:0 in Führung. Kurz darauf vergab jedoch Merlin Knief eine Großchance zur Entscheidung, den Gautingern wurde außerdem ein möglicher Handelfmeter verwehrt – und kurz vor dem Abpfiff bekam Pentenried einen solchen nach einem Handspiel von Moussa Diao zugesprochen, den Andreas Langer zum 1:1-Ausgleich verwandelte.

Das Handspiel war laut Ziehnert jedoch vollkommen unabsichtlich und zudem kam der Schuss aus kurzer Distanz. „Leider hat der Schiedsrichter das Spiel entschieden“, sagte Ziehnert. Möhwald sah das etwas anders. Sein Fazit: „Über den Elfmeter kann man streiten, aber zehn Minuten vorher hätten wir nach einem Foul an Tuncay Karaduman einen bekommen müssen. Unter dem Strich war es ein gerechtes Unentschieden.“ (te)

Gautinger SC – TSV Pentenried 1:1 (0:0) Gautinger SC: Frey; Roos, Graf, Binder, Dreyer, Feser (C), Mertens, Dummert, Meyer, Sagner, Lebek; Richter, Knief, Diao, Uysal

TSV Pentenried: Behringer; Langer, Freundl, Hübner, Lechner (C), Krafft, Stemmer, Wiedemann, Karaduman, Cetin, Papelitzky; Simmerding

Tore: 1:0 Sagner (75.), 1:1 Langer (89./Handelfmeter)

Zehn-Minute-Strafe: Cetin (31.)