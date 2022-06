Lang ersehnter Feiertag im Würmtal: Gautinger SC und TSV Pentenried kämpfen heute um die Kreisklasse

Von: Christian Heinrich

An ihre letzte Relegation 2019 haben die Gautinger Fußballer noch gute Erinnerungen. Sein Hinspiel gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering II bestritt der GSC in Pentenried. Der damalige Gastgeber ist heute der Gegner. © Andrea Jaksch

Gautinger SC und TSV Pentenried kämpfen im Derby um die Kreisklasse. Der TSV erinnert vor der Relegation an ein direktes Duell 2015, der GSC ist dennoch selbstsicher.

Gauting/Pentenried – Michael Möhwald hätte keine besseren Worte finden können. Als Einstimmung auf das Relegationsderby heute Abend beim Gautinger SC (19 Uhr, Leutstettener Straße) erinnerte der Kapitän und Abteilungsleiter des TSV Pentenried seine Mitstreiter nach dem Abschlusstraining an die glorreiche Geschichte des Vereins. „Die Aufstellung der Mannschaft, die vor sieben Jahren Gauting geschlagen hat, kennen noch heute viele auswendig. Ihr habt jetzt die Chance, dass man sich in den nächsten zehn Jahren an euch erinnert.“

Legendäres Derby 2015 zwischen TSV Pentenried und Gautinger SC II

Bei der legendären Begegnung am letzten Spieltag der B-Klasse-Saison 2014/15 war Möhwald schon mit dabei. Pentenried siegte damals vor 350 Zuschauern mit 5:3 gegen die zweite Mannschaft des GSC und stieg als Tabellenzweiter direkt in die A-Klasse auf. Von dieser Elf sind neben Möhwald nur noch Nico Krafft, Ridvan Cetin sowie Philipp und Tony Stemmer übrig geblieben.

Jeder möchte das Derby gewinnen und dabei den Aufstieg festmachen.

Aber das Feuer brennt so heiß beim Vizemeister der A-Klasse 2, dass auch die Neuen Geschichte schreiben wollen. Historisch gesehen ist der TSV wieder mal dran mit dem Aufstieg in die Kreisklasse. „Jeder möchte das Derby gewinnen und dabei den Aufstieg festmachen“, stellt der Kapitän klar.

Kreisklasse-Relegation 2022: Gautinger SC zuversichtlich

Das gilt auch für die Gautinger, die nach einer vollkommen verkorksten Saison die Chance haben, heute in der Lutz-Tietz-Arena und am Pfingstsonntag (15 Uhr) am Pentenrieder Römerfeld den Bock noch umzustoßen. „Jeder ist davon überzeugt, dass es gut ausgeht“, sagt Bernd Ziehnert.

Die Mannschaft ist besser als ihr Platz.

Der GSC-Trainer, der erst vor drei Wochen die Nachfolge von Uwe Lehner antrat, hat ein paar neue Automatismen in der Mannschaft eingeführt. Inzwischen kommen seine Kicker wieder fleißig ins Training, haben alle Wehwehchen auskuriert und sind felsenfest davon überzeugt, die Herausforderung meistern zu können. „Die Mannschaft ist besser als ihr Platz“, sagt Ziehnert. Der Tabellenzwölfte der Kreisklasse 1 habe im Abstiegskampf nichts verloren.

Relegation 2022: Einlasskontrollen und Informierte Polizei beim Derby

Das Team ist jedenfalls so gut aufgestellt wie sonst nie in dieser verflixten Saison. Auch Sebastian Lebek und Julian Feser, die vor sieben Jahren schon mitwirkten, sind fit. Aber auch die Verantwortlichen des GSC sind für die Partie gerüstet, zu der mindestens 500 Zuschauer erwartet werden. Rotes Kreuz und Polizei sind informiert, entsprechende Kontrollen am Einlass geplant. „Die Leute sollen möglichst zu Fuß zum Spiel kommen“, sagt Robert Stolpa mit Blick auf die schwierige Parkplatzsituation.

Nicht nur Gautings Abteilungsleiter erwartet von den Zuschauern, dass es während des Derbys nur auf dem Rasen, nicht aber auf den Rängen kämpferisch zugeht. „Wir bringen fünf eigene Ordner mit“, kündigt Möhwald an. „Beleidigende Worte gehören nicht auf den Platz.“

Das war in der Vergangenheit manchmal anders, weshalb bei aller Rivalität die beiden Klubs um Entspannung bemüht sind. „Sie sind alle miteinander in die Schule gegangen, sie kennen sich in- und auswendig“, sagt Ziehnert. Damit meint er nicht nur die Spieler, sondern auch die Fans. Am Donnerstag werden sie ihr erstes Fest zelebrieren. Es ist ein Feiertag, auf den das Würmtal lange gewartet hat.

