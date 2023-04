Gautinger SC: Unzufriedenheit trotz Tabellenführung - „Wir waren viel zu schläfrig“

Sebastian Lebek schoss den Gautinger SC zum Sieg. © Gautinger SC

Es läuft weiterhin rund für den Gautinger SC heuer. Im dritten Abstiegsrunden-Spiel haben die Gautinger den dritten Sieg in Folge gefeiert und sind erneut ohne Gegentor geblieben.

Gauting – Durch das 1:0 beim TSV Schondorf hat der GSC sogar die Tabellenführung in Gruppe F erobert. In Euphorie verfällt GSC-Trainer Bernd Ziehnert deswegen aber nicht. „Wir hätten höher gewinnen können, waren aber viel zu schläfrig“, sagte Ziehnert. Bis auf die drei Punkte könne man den Auftritt am Ostermontag getrost vergessen. „Wir nehmen das Blitzdings von Men in Black“, scherzte der Trainer.

Nicht nur aufgrund der schwachen Torausbeute seines Teams, sondern auch der Platzverhältnisse und der aggressiven Spielweise der Gegner war er nicht gerade begeistert. Für den Sieg der Gautinger sorgte einmal mehr Torjäger Sebastian Lebek. Der 30-jährige Angreifer traf nach 20 Minuten mit einem Schuss ins kurze Eck. Die beste Möglichkeit, die Führung auszubauen, bot sich Leon Schwarzenbach in Hälfte zwei. Nach einem Foul an Christoph Binder trat Schwarzenbach zum Strafstoß an, drosch diesen aber über das Tor (56.). In der Schlussphase wurde es hektisch, nach einem Platzverweis und einer Zehn-Minuten-Strafe beendete Schondorf das Spiel zu neunt. (te)



TSV Schondorf – Gautinger SC 0:1 (0:1)

Gautinger SC: Frey; Dreyer, Graf, Feser, Schwarzenbach, Dietzel, Rindermann, Meyer, Lebek, Binder, Sagner; Eingewechselt: Roos, Mertens, Uysal, Knief

Tor: Lebek (20.); Bes. Vorkommnis: Schwarzenbach/GSC schießt Foulelfmeter übers Tor (56.); Rote Karte: Kluge/Schondorf (73., Tätlichkeit); Zeitstrafe: Kaya/Schondorf (88., Meckern)