Gelungenes Debüt für Trainer Rockmeier: TSV Neuried siegt im Test gegen Wacker München U17

Selvje Maloku bescherte einen der späten Treffer, die den Sieg für den TSV Neuried brauchten © TSV Neuried

Im ersten Testspiel nach der Winterpause haben die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Neuried einen Sieg gegen Wacker München gefeiert

Gegen die U17-Juniorinnen des FFC Wacker München (Bayernliga) setzten sich die Neuriederinnen mit 4:3 durch. Der neue TSV-Trainer, Christian Rockmeier, setzte bei seinem Debüt auf ein neues System mit Dreierkette. „Dafür, dass es das erste Spiel in dieser Formation war, haben die Spielerinnen es wahnsinnig gut umgesetzt“, lobte der Coach.

Die Gastgeberinnen kassierten nach einem Eckball früh das 0:1 (11.). Kurz darauf drehten sie die Partie durch einen Doppelschlag von Cäcilia Detsch und Marie Grassow, kassierten dann aber gleich wieder den 2:2-Ausgleich.

In der zweiten Hälfte gerieten die Grün-Weißen erneut in Rückstand, ließen sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen. Sie spielten weiter mutig nach vorne und belohnten sich durch zwei späte Treffer von Pia Richter per Fernschuss und Selvije Maloku. te