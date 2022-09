Bezirksoberliga-Damen des TSV Neuried vor Saisonstart: Genug Qualität für den Landesliga-Aufstieg

Teilen

Einschwören vor dem Saisonauftakt: Die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Neuried starten in einer Woche. © Michael Schönwälder

Die Fußballerinnen des TSV Neuried wollen mit neuem altem Trainerteam „oben angreifen“. Spielerisch hat das Team Qualität, noch fehlt aber der Spielrhythmus.

Neuried – Die Fußballerinnen des TSV Neuried haben eine kontinuierliche Entwicklung hinter sich: Auf Platz vier in der Bezirksliga-Saison 2017/18 folgte ein Jahr später Rang zwei und damit der Aufstieg in die Bezirksoberliga. In der neuen Spielklasse erreichte der Aufsteiger in der Corona-Saison 2019/21 nach einigen Anlaufschwierigkeiten einen respektablen achten Platz, und die vergangene Spielzeit beendeten die Neuriederinnen auf Position vier. Geht es mit der Entwicklung so weiter, könnte die Mannschaft in dieser Saison durchaus ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden.

Bezirksoberliga Damen: TSV Neuried will „oben angreifen“

Ganz eindeutig gibt TSV-Coach Josip Hrgovic dieses Ziel zwar nicht aus, er betont aber: „Wir wollen oben angreifen.“ Genügend Potenzial dafür ist vorhanden. Bereits in der Vergangenheit war der TSV Neuried vielen Teams spielerisch überlegen. Auch die jungen Spielerinnen haben inzwischen bereits einige Partien in der Bezirksoberliga absolviert, und mit Alexandra Höhne (30), Jennifer Heller (27), Franziska Schürle (27) oder der spielenden Co-Trainerin Emma Zielinski (32) sind auch genügend erfahrene Fußballerinnen im Kader.

Hinzu kommen hochkarätige Neuzugänge: Innenverteidigerin Sevdi Maloku und ihre in der Regel als Stürmerin eingesetzte Schwester Selvije (kamen vom SV Biberbach, Bezirksoberliga Schwaben) verfügen über viel Qualität, beide spielten in der Jugend für den FC Bayern München. Bereits im Winter stieß mit der US-Amerikanerin Erin Aboelnour eine weitere Topverstärkung zum Team.

TSV Neuried: Komplizierte Ausgangslage auf der Trainerposition

Kompliziert ist es allerdings auf der Trainerposition. Nach dem Rücktritt von Florian Adam zum Saisonende übernahm zunächst Helmut Mayerhofer, beendete sein Engagement aber noch während der Vorbereitung (wir berichteten). Eingesprungen sind nun mit Hrgovic und Stefan Heller zwei alte Bekannte. Als Trainerteam führten sie die Mannschaft 2019 zum Aufstieg in die Bezirksoberliga.

Heller kann berufsbedingt jedoch nicht bei allen drei Trainingseinheiten pro Woche auf dem Platz stehen, und Hrgovic ist als Sportlicher Leiter sowie Trainer der Herren I und der männlichen A-Jugend ebenfalls stark eingespannt. „Wir versuchen, dass bei jedem Spiel zumindest einer von uns da ist“, sagt Hrgovic.

Coach Hrgovic: Dreifach-Belastung als Trainer keine Ausrede

Als Ausrede möchte er seine Dreifach-Belastung als Trainer nicht gelten lassen: „Solange ich es mache, mache ich es mit Vollgas.“ Zudem seien die Rückmeldungen der Mannschaft bisher positiv. Der TSV-Coach sagt, es werde erst dann zu einem Trainerwechsel kommen, wenn auch eine sinnvolle und möglichst langfristige Lösung gefunden sei, die Interimslösung könne durchaus etwas länger dauern. Hrgovic betont: „Einen Schnellschuss wird es nicht geben.“

Wichtig sei nach zuletzt zwei abgesagten Testspielen nun allerdings, dass die Mannschaft trotz aller vorhandener Qualität in einen Spielrhythmus finde. Hrgovic hofft, dass für kommendes Wochenende und damit noch vor dem Punktspielstart am 11. September gegen Aufsteiger FC Langengeisling ein Testspielgegner gefunden wird.

te

Vorbereitungsprogramm

Testspiele: SV Dornach – TSV Neuried 0:4, TSV Neuried – SC Amicitia München 3:4, TSV Neuried – ESV München-Freimann 3:1

Saisonstart: TSV Neuried – FC Langengeisling (Sonntag, 11. September, 14 Uhr)