Gewalt und Diskriminierung: DFB veröffentlicht jährlichen Lagebericht – 476 Vorfälle in Bayern

Von: Julian Betzl

So sollte er aussehen, der Umgang zwischen Spielern, Funktionären, Unparteiischen und anderweitig Beteiligten: fair wie bei Konstantin Kühnle, Kapitän von Fußball-Bezirksligist TSV Neuried, und Schiedsrichter Farras Fathi. A-Foto: Rutt © DAGMAR RUTT

Der DFB hat wieder seinen jährlichen Lagebericht zum Thema Gewalt und Diskriminierung veröffentlicht. Die Ergebnisse bleiben weiter problematisch.

Würmtal – Mit dem Abpfiff ist zwar ein Fußballspiel, nicht aber der Arbeitstag der Schiedsrichter beendet. Während in den Mannschaftskabinen gefeiert, getrauert und analysiert wird, setzen sich die Unparteiischen an einen Computer im sogenannten Schiri-Kammerl und füllen den Elektronischen Spielberichtsbogen (ESB) aus. In der vergangenen Saison 2022/23 erfasste der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit dem ESB alleine im Freistaat Bayern insgesamt 185 281 Fußballspiele.

Zum mittlerweile neunten Mal veröffentlichte der DFB nun auf Grundlage der Schiedsrichterangaben im ESB eine Auswertung, „wie es mit Blick auf Gewalt und Diskriminierung um die Lage des Amateurfußballs hierzulande bestellt ist“, so der Verband.

Besondere Vorfälle während eines Spiels (siehe Kasten) müssen die Unparteiischen im ESB unter dem Reiter „Vorkommnisse“ mit Detailangaben in den jeweiligen Kategorien Gewalthandlung oder Diskriminierung vermerken. Nicht zu verwechseln mit dem Sonderbericht für Vorfälle, die gesondert dem zuständigen Sportgericht zu melden sind (beispielsweise Rote Karten oder ein Spielabbruch). Der DFB und die Landesverbände geben den Schiedsrichtern hierzu Merkblätter und Leitfäden an die Hand.

Laut DFB-Lagebild bewegten sich die erfassten Zahlen zu Gewalt- oder Diskriminierungsvorfällen in Bayern in der Spielzeit 2022/23 grundsätzlich auf dem Niveau der Vorjahre – Pandemie-Saisons mit eingeschränktem Spielbetrieb wurden ausgenommen. Von den bayerischen Schiedsrichtern wurden demnach insgesamt 476 Fälle gemeldet, rund zwei Drittel fielen unter Gewalthandlungen, der Rest unter Diskriminierung. Das entspreche bei 185 281 im ESB erfassten Fußballspielen einem Anteil von 0,26 Prozent (2021/22: 0,22 Prozent). Folglich seien 99,74 Prozent (2021/22: 99,78 Prozent) der erfassten Spiele störungsfrei verlaufen.

„Auch wenn die Zahlen weitestgehend stagnieren, so merken wir auch auf unseren Fußballplätzen eine zunehmende Verrohung der Gesellschaft, die guten Manieren werden zu oft vergessen. Die Zahlen zeigen, dass einige wenige glauben, sich auf unseren Plätzen danebenbenehmen zu können“, kommentiert Christoph Kern, Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), das Lagebild. Die Zahlen zeigten aber auch, dass die ganz große Mehrheit wisse, was sich gehöre. „Und diese Mehrheit bitte ich eindringlich darum, ihre klare Haltung auch dann an Ort und Stelle deutlich zu machen, wenn einige Unverbesserliche glauben, unseren Sport mit Gewalt, Diffamierungen und Beleidigungen kaputtmachen zu können und die Menschen, die ihn betreiben, zu verletzen. Das passiert mit Worten und auch mit körperlicher Gewalt“, ergänzt Kern. „Wir alle zusammen dürfen das nicht dulden.“

Landläufig bekannt ist aber auch, dass es eine große Dunkelziffer an Vorfällen gibt, die aus unterschiedlichen Gründen nicht im ESB erfasst werden. Diskriminierende Zwischenrufe von Zuschauern fallen oft hinten runter. Weil sie der Schiedsrichter auf dem Feld nicht mitbekommt, sich nicht traut diesen nachzugehen, oder schlicht nicht genügend Kapazitäten hat, jeden Zwischenruf einzeln zu notieren, wenn etwa nicht einmal der zuständige Ordnungsdienst des Gastgebervereins aktiv wird. Bei einem Drittel aller erfassten Fälle von Diskriminierung und Gewalthandlungen waren die Unparteiischen die Opfer.

Es gibt aber auch Situationen, in denen sich die bayerischen Schiedsrichter nicht anders als mit einem Spielabbruch zu helfen wissen. 2022/23 registrierte der DFB derer 87 – 52 Spielabbrüche entfielen auf den Herren-Spielbetrieb (60 Prozent), der Rest auf die A- bis F-Juniorenspiele (je zwei bis acht Spielabbrüche), kein einziger auf den Frauen- und Juniorinnen-Spielbetrieb. Die Spielabbruchquote in Bayern liegt leicht unter dem bundesdeutschen Schnitt, ebenso die Quote der Störungen. (bj)