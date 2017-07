Gleicher Kader, neue Liga: Würmtal startet Mission Kreisliga

Am Anfang "Kondition pauken"

DJK Würmtal - Die DJK Würmtal ist bereit für größere Aufgaben. Seit Freitag bereitet sich der Aufsteiger auf das Abenteuer Kreisliga vor. Neu einspielen müssen sich die Fußballer um Spielertrainer Andreas Götz nicht: Der Erfolgskader aus der vergangenen Saison bleibt komplett zusammen.

Nach der grandiosen Vorsaison mit dem Aufstieg in die Kreisliga als Krönung hat Andreas Götz erst mal Abstand gebraucht. „Ich bin froh, dass wir sechs Wochen Pause gemacht haben“, sagt der Spielertrainer der DJK Würmtal, der gemeinsam mit Mitspieler Benjamin Gollong das Team betreut. Jetzt ist er aber froh, dass es wieder weitergeht – und seine Mannen weitestgehend auch. „Es haben sich schon einige gemeldet, dass sie wieder heiß sind. Manche haben auch dienstags beim Gaudikick unserer zweiten Mannschaft mitgespielt“, berichtet Götz. Seit Freitag befindet sich der neue Kreisligist selbst in der kurzen, aber knackigen Vorbereitung.

Zweimal die Woche trainieren die Würmtaler in der Zeit vor der Saison und damit nicht häufiger als während der laufenden Spielzeit – aber dafür intensiver. „Natürlich steht jetzt am Anfang Kondition pauken auf dem Programm“, sagt Götz und lacht verschmitzt; wohlwissend, dass er die Einheiten auch selbst absolvieren muss. Das Spielerische will er trotz Fokus auf der Ausdauer nicht missen lassen. „Unser Konzept sieht vor, bei jeder Übung einen Ball dabei zu haben. Laufen gehen kann jeder selbst“, befindet er. Darüber hinaus stehen während der vierwöchigen Vorbereitung vier Testspiele auf dem Programm, das erste bereits an diesem Sonntag, 30.?Juli, um 17.30?Uhr auf der heimischen Anlage in der Georgenstraße gegen den Lokalrivalen TV Stockdorf (Kreisklasse).

Höhepunkt in den kommenden Wochen wird das Kurztrainingslager, das die DJK am Wochenende des 5./6.?August auf dem eigenen Vereinsgelände veranstaltet. Neben mehreren Trainingseinheiten und dem Abschlussspiel gegen den SV?Zamdorf am Sonntag (14?Uhr) steht vor allem Teambuilding im Vordergrund. „Wir wollen zwischendurch auch ein bisschen vom Fußball wegkommen und zum Beispiel Beachvolleyball spielen“, sagt Götz. Zwar war der Zusammenhalt in der Mannschaft in der vergangenen Saison ein absoluter Trumpf der Würmtaler. Die Stimmung war gut, und die Kicker trafen sich auch neben dem Fußballplatz. Trotzdem weiß der Spielertrainer, dass weiter an der Geschlossenheit gearbeitet werden muss. Zumal das Teamwork künftig auf den Prüfstand gestellt werden könnte. „Es wird vermutlich ein Auf und Ab in den Ergebnissen geben, und wir werden mal wieder sehen, wie es ist, wenn man häufiger verliert“, meint Götz. „Da wird sich zeigen, wie groß der Teamgeist wirklich ist.“

Die Voraussetzungen für gute Stimmung sind in jedem Fall da, denn der Kader der DJK bleibt wohl komplett zusammen. „Mir hat bislang zumindest keiner gesagt, dass er nicht mehr weitermacht“, sagt Götz. Auf Verstärkungen kann der Kreisligist jedoch auch nur bedingt zurückgreifen. Externe Neuzugänge gibt es bislang keine, die Spieler, die aus der A-Jugend in den Herrenbereich wechseln, sollen zunächst in der Reserve Erfahrung sammeln. „Aber wir behalten alle Spieler aus der Zweiten im Auge. Da ist Potenzial da – nicht nur bei den Neuen“, erklärt Götz, der plant, das vereinseigene B-Klassen-Team noch mehr zu fördern. „Die sollen ruhig noch eine Klasse aufsteigen.“

Entsprechend formuliert der Spielertrainer für die Kreisliga-Truppe vorsichtigere Ziele. „Das wird definitiv keine leichte Saison“, so Götz. Zwar traut er seiner Mannschaft einiges zu, dennoch lautet die Vorgabe für den Aufsteiger eindeutig: Klassenerhalt.

Vorbereitungsplan

DJK Würmtal – TV Stockdorf (Sonntag, 30.?Juli, 17.30?Uhr), DJK Würmtal – SV Zamdorf (Sonntag, 6.?August, 14?Uhr), TSV Allach – DJK Würmtal (Donnerstag, 10.?August, 19?Uhr), DJK Würmtal – FC Ludwigsvorstadt (Donnerstag, 17.?August, 18.30?Uhr)

Saisonstart: DJK Würmtal – FC Wacker München (Samstag, 26.?August, 14.30?Uhr)

