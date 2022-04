Gräfelfing: Erst Eigentor - Dann Siegtreffer - Demme entscheidet das Spiel für den TSV

Von: Christian Heinrich

Trainervorgabe erfüllt: Die Gräfelfinger um Kapitän Simon Edelmann (l.) haben gegen den MTV 1879 München drei Punkte geholt. © Dagmar Rutt

Vom Unglücksraben zum Matchwinner. Erst erzielte Demme das Eigentor zum Ausgleich. In der Nachspielzeit traf er dann auf der richtigen Seite zum 2:1 Siegtreffer.

Gräfelfing – Als Maximilian Demme am Samstagnachmittag den Rasen betrat, wusste er noch nicht, welche aufregende Rolle ihm in der Partie gegen den MTV 1879 München zukommen sollte. Der Abwehrspieler des TSV Gräfelfing wurden nach 71 Minuten für Luca Wehrig eingewechselt. Eine Viertelstunde später besorgte er den Ausgleich – allerdings für den Gegner. Weitere sechs Minuten später gelang ihm dann der 2:1-Siegtreffer, der den Hoffnungen seiner Mannschaft auf den Klassenerhalt neue Nahrung gibt.

Gräfelfings Trainer Sascha Polecki hatte seine Mannschaft mit dem Auftrag in die Begegnung entsandt, die ersten drei von insgesamt „zwölf plus x Punkten“ aus den verbleibenden sechs Partien dieser Saison zu holen. Doch beiden Mannschaften war der Druck anzusehen, der auf ihnen lastete. Die Wölfe und die ebenfalls abstiegsbedrohten Münchner wollten kein unnützes Risiko eingehen. Nur Michael Merkl bot sich eine aussichtsreiche Chance, als er allein auf den gegnerischen Kasten zusteuerte, wegen Abseits aber zurückgepfiffen wurde. „Das war keines“, kommentierte Polecki die Entscheidung des Schiedsrichters.

Nach 80 ereignisarmen Minuten überschlugen sich dann die Ereignisse. Zunächst war es der eingewechselte Fabian Zürn, der Gräfelfing zehn Minuten vor dem regulären Ende in Führung schoss. Danach zog Demme seiner Mannschaft zunächst den Stecker, bevor er sie wieder an die Stromversorgung anschloss. In der 85. Minute köpfte Demme den Ball in die eigenen Maschen, nachdem sein Keeper Kai Kollo bei einer gegnerischen Ecke wie angewurzelt auf der Torlinie stehen geblieben war.

Als die Nachspielzeit schon angebrochen war, hielt Demme den Kopf wieder hin, nachdem ihn Thilo Preusse mit einem langen Einwurf angepeilt hatte. Dieses Mal zappelte der Ball im Münchner Netz. „Das war erlösend für uns“, sagte Sascha Polecki ein. „Mir ist ein Stein der Erleichterung vom Herzen gefallen.“ Der Rückstand des auf den MTV und den FC Anadolu auf den beiden Relegationsplätzen beträgt nun nur noch einen Punkt. (Christian Heinrich)

TSV Gräfelfing – MTV 1879 München 2:1 (0:0)

TSV Gräfelfing: Kollo; Wehrig, Edelmann (C), Merkl, Domesle, Preusse, Lechner, Schullerus, Pranjic, Sommer, Wagner; Demme, Yalcin, Zürn, Kreuzer

Tore: 1:0 Zürn (80.), 1:1, 2:1 Demme (85./ET, 90.+1)