Gräfelfing empfängt dösenden Riesen Großhadern

Gegenfurtner warnt: „Die sind brutal gut aufgestellt“

von Christian Heinrich schließen

Der abstiegsbedrohte TSV Gräfelfing empfängt am Sonntag den mit großen Ambitionen gestarteten TSV Großhadern. Die Gegenfurtner-Elf möchte sich fürs Hinspiel revanchieren.

Gräfelfing – Ein leichter Anflug von Neid kommt bei Bernd Gegenfurtner beim Blick auf den Kader des TSV Großhadern auf. „Die sind brutal gut aufgestellt“, schwärmt der Trainer des TSV Gräfelfing von den personellen Möglichkeiten des ehemaligen Bayernligisten. Umso überraschender ist es, dass die Fußballer von Coach Markus Diebel in der Tabelle der Kreisliga 2 nur auf dem siebten Platz dümpeln und kaum mehr Aussichten auf den Aufstieg haben. Warum das so ist, kann Gegenfurtner möglicherweise am Sonntag beim Heimspiel gegen Großhadern studieren (15.30 Uhr, Hubert-Reißner-Straße).

Die Münchener bringen auswärts nicht viel auf die Platte. Nur sieben Punkte ergatterte der Kontrahent in der Fremde. Bei 22 erzielten Toren bedeutet das eine schwache Quote. Warum Großhadern trotzdem aller Abstiegssorgen ledig ist, liegt an seiner Heimstärke: Nur Spitzenreiter FC Kosova (24) hat auf eigenem Rasen mehr Punkte geholt als der Tabellensiebte (22). Verantwortlich für die positive Bilanz ist der Angriff. Khareem Zelmat (16) und Albert Rudnik (13) kommen gemeinsam auf 29 Tore. Damit haben die beiden Stürmer sogar sechs Treffer mehr erzielt als alle Wölfe in dieser Saison zusammen. „Wenn ich diese Leute hätte, wäre ich weiter oben“, vermutet Gegenfurtner. Die bisherige Ausbeute des Gegners von insgesamt 29 Zählern sei zu gering: „Das sind 15 Punkte zu wenig.“

Sein eigenes Team hat zurzeit wenig zu bieten, um mit dem Konkurrenten mithalten zu können. Andreas Karg traf bisher elfmal ins Schwarze, doch der Gräfelfinger Goalgetter ist weiterhin verletzt und wird am Sonntag nicht spielen. Hinzu kommt, dass momentan eine Magen-Darm-Welle in der Wölfe-Kabine umgeht. Ob Florian Holztrattner und Alexander Schmidt von Beginn an auflaufen können, ist fraglich. Ungewiss ist auch der Einsatz von Marvin Sommer, der sich bei der jüngsten Pleite in Gern verletzte. „Wir kommen ganz sicher auf dem Zahnfleisch daher“, sagt Gegenfurtner. Trotzdem hofft er, dass sich seine Elf für die 1:7-Klatsche im Hinspiel revanchieren kann. hch