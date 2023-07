Gräfelfing II kassiert gegen höherklassige Karlsfelder Reserve deutliche Pleite

Abgekocht: Kreisklassist TSV Gräfelfing II um Florian Schlüter (r.) spielte gegen Kreisligist TSV Eintracht Karlsfeld II zwar gut mit, musste sich am Ende aber dennoch deutlich mit 0:5 geschlagen geben. Foto: Andreas Wenzel © Andreas Wenzel

Die Reserve des TSV Gräfelfing musste sich im Test gegen die Landesliga-Reserve aus Karlsfeld letztendlich deutlich geschlagen geben.

Gräfelfing – Die zweite Herrenmannschaft des TSV Gräfelfing erlebt einen holprigen Start in die Vorbereitung. Nach der 1:4-Niederlage gegen den SV Aubing vor einer Woche verlor das Team von Spielertrainer Marcel Konarski am Samstag gegen den TSV Eintracht Karlsfeld II sogar mit 0:5. Allerdings hatte man im Vorfeld auch nicht unbedingt ein Duell auf Augenhöhe erwarten können.

Die Reserve des Landesligisten aus Karlsfeld war in der Kreisliga in der Vorsaison auf einem ordentlichen sechsten Platz gelandet, während Gräfelfings zweite Mannschaft schon vor dem großen Umbruch im Sommer lange in der Kreisklasse gegen den Abstieg gekämpft hatte.

Insofern war es durchaus als Erfolg zu werten, dass die Hausherren eine gute halbe Stunde lang kein Gegentor zuließen. Dann allerdings kassierten die kleinen Wölfe innerhalb von nur sieben Minuten durch Janis Habschied (32.), Fabio Palermo per Strafstoß (37.) und Michael Hain (38., 39.) gleich vier Treffer. Im zweiten Durchgang hielten die Hausherren wieder lange die Null, ein Tor – erneut durch Habschied – legte Karlsfeld aber in der 75. Minute noch nach. TSV-Trainer Konarski resümierte: „Die Niederlage war verdient, ist allerdings in meinen Augen zu hoch ausgefallen. Wir haben gegen eine Mannschaft, die eine Liga höher spielt, über 90 Minuten gut mitgehalten, auch wenn das Ergebnis etwas anderes sagt.“ (te)