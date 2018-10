Gräfelfing II setzt gegen TSG Pasing auf den Zusammenhalt

Letica: „Jeder kann jeden schlagen“

von Redaktion Würmtal schließen

Die Reserve des TSV Gräfelfing steht am Sonntag vor einer „interessanten, aber auch spannenden Aufgabe“, wie Coach Letica meint. Um 13 Uhr gastiert mit der TSG Pasing der ungeschlagene Tabellendritte an der Hubert-Reißner-Straße.

Letica zeigt sich dennoch optimistisch: „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Qualitativ sind sie uns etwas voraus, aber ich schätze schon, dass wir Chancen haben, die drei Punkte in Gräfelfing zu behalten.“ Letica meint aber, dass es „in jedem Fall ein knappes Spiel wird. Aber wir sind gut drauf, und die Stimmung im Team ist gut. Wir sind ein eingeschworener Haufen und können uns das zunutze machen.“

Verzichten muss der Trainer auf Keeper Alexander Schulze. „Wir haben aber das Glück, auf den Reservetorwart der ersten Mannschaft zurückgreifen zu können. Das ist ein echter Segen“, so Letica weiter.

Ein Problem für die TSV-Reserve ist der Katastrophenstart der ersten Mannschaft in der Kreisliga. „In der noch jungen Saison mussten wir mit Michael Wagner bereits den dritten Spieler nach oben abgeben. Aber das ist ja auch eine Bestätigung dafür, dass hier gute Arbeit gemacht wird.“ Aufgrund des spielfreien Wochenendes der Ersten wird Letica aber keinen weiteren Spieler abgeben müssen.

Zur aktuell guten Tabellensituation der Wölfe-Reserve meint Letica: „Das ist eine schöne Momentaufnahme, aber zusammengezählt wird am Schluss.“ Letica kündigt ein kampfbetontes, laufintensives Spiel auf beiden Seiten an und verlangt von seiner Mannschaft, „auf dem Platz zu arbeiten und den unbedingten Willen zu zeigen“. In der vergangenen Saison konnte die Reserve der Wölfe das Auswärtsspiel in Pasing gewinnen, während man zu Hause mit 0:1 verlor. tao