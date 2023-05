Lachendes und weinendes Auge beim TSV: Gräfelfing rutscht trotz Punkt auf Abstiegsplatz

Von: Michael Grözinger

Huber (l.) und Wagner (r.) trafen für den TSV Gräfelfing gegen FT Gern. © TSV Gräfelfing

Der TSV Gräfelfing trennt sich in der Kreisliga 2 vom FT Gern mit 2:2. Mit dem Punktgewinn ist Sascha Polecki am Ende zufrieden.

Gräfelfing – Mit einem lachenden und einem weinenden Auge kann Sascha Polecki auf gestern zurückblicken. Einerseits trotzten der Spielertrainer und sein TSV Gräfelfing der sechstplatzierten FT Gern beim 2:2-Unentschieden einen Punkt ab und machten somit je einen Zähler auf zwei Konkurrenten im Kreisliga-Abstiegskampf, TSV Milbertshofen und TSG Pasing, gut, die beide verloren.

TSV Gräfelfing: Punkt gegen FT Gern kann „ganz wichtig werden“

Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt für die Fußballer aus dem Würmtal nun nur noch vier Punkte. Andererseits allerdings verschlechterte sich die Ausgangslage der Wölfe tabellarisch trotzdem: Weil der FC Hertha München am Abend nach 1:2-Rückstand noch mit 3:2 beim TSV Solln gewann, zog er an Gräfelfing vorbei auf einen Relegationsrang – die Wölfe wiederum belegen nun einen direkten Abstiegsplatz mit einem Punkt Rückstand auf Hertha.

Für Polecki überwog am Ende dennoch die Freude über einen Zähler, „der ganz wichtig werden kann“. Das direkte Duell mit Hertha steht im Saisonfinale noch an, den Kontrahenten können die Wölfe also aus eigener Kraft wieder überholen. „Das wird das entscheidende Spiel“, sagte Polecki.

TSV Gräfelfing: Assur Busl wird für Solo nicht belohnt

Dass der Punktgewinn in Gern verdient war, stand für Gräfelfings Trainer außer Frage. „Es war ein gutes Spiel von beiden Seiten“, befand er. Nach einem langen Ball schoss Michael Wagner den TSV bereits in der dritten Minute von der Sechzehnerlinie in Führung. Wenig später ließ Assur Busl die halbe FT-Mannschaft stehen, umkurvte Keeper Manuel Schoger und schob vermeintlich zum 2:0 ein.

Doch während die Gäste bereits jubelten, blieb die Pfeife des Schiedsrichters stumm. Anders als die Wölfe hatte er die Rettungsaktion eines Gerner Verteidigers nicht hinter die Linie verortet und verweigerte dem Treffer die Anerkennung. Zu allem Überfluss drehten die Hausherren mit einem direkten Freistoß (18.) und im Anschluss an eine Ecke (45.) noch vor der Pause den Spielstand auf 2:1.

Umso stolzer war Keeper Polecki, dass seine Mannschaft sich von den Nackenschlägen nicht unterkriegen ließ und – anders als häufiger in dieser Saison – noch mal eine Antwort fand: In der 70. Minute schlenzte Johannes Huber ebenfalls einen direkten Freistoß zum Endstand ins Netz. (mg)

FT München-Gern – TSV Gräfelfing 2:2 (2:1)

TSV Gräfelfing: Polecki; Droubi, Münch, Busl, Huber, Burger, Gries, Czychon, Mitrov, Sommer (C), Wagner; Schullerus, Merkl, Addae

Tore: 0:1 Wagner (3.), 1:1 Bagaric (18.), 2:1 Jancec (45.), 2:2 Huber (70.)