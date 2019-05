Gräfelfing will Revanche für Hinspiel-Pleite gegen Wacker München

Wölfe wollen im Abstiegskampf „den Spaß behalten“

von Christian Heinrich schließen

In der vergangenen Woche ist es auf dem Sportgelände an der Hubert-Reißner-Straße lockerer zugegangen als sonst. Von der Abstiegsangst, die den Fußballern des TSV Gräfelfing im Nacken sitzt, war nichts zu spüren.

„Wir wollen immer noch den Spaß behalten“, sagt Bernd Gegenfurtner vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den FC Wacker München (15.30 Uhr), obwohl die Situation alles andere als lustig ist für den Tabellenzwölften der Kreisliga 2.

Der leidgeprüfte Trainer muss zahlreiche Lösungen für die personellen Probleme finden, mit denen sich die Wölfe konfrontiert sehen. Maximilian Demme riss sich bei der jüngsten Niederlage in Neuhadern das Syndesmoseband und wird um eine Operation wohl nicht herumkommen. Auch Dominik Trut, der an Leistenproblemen laboriert, fällt weiter aus. Zu den Verletzten gesellen sich die Urlauber Markus Kaintzyk und Marvin Sommer, die in den kommenden zwei Wochen nicht zur Verfügung stehen. Das sind alles andere als gute Voraussetzungen für die letzten fünf Spieltage, an denen es für Gräfelfing um Sein oder Nicht-Sein geht. Mit Wacker kommt eine Mannschaft aus dem gesicherten Mittelfeld, dann stehen reine Abstiegsduelle gegen FC Croatia, BSC Sendling und TSV 1860 München III an, bevor die Saison gegen Spitzenreiter FC Kosova ausklingt.

„Wir haben jetzt die großen Spiele vor uns“, sagt Gegenfurtner. Vor allem kommt es für ihn darauf an, „dass wir die Ruhe bewahren“. Ohne Zusammenhalt wird der Klassenerhalt nur schwer zu realisieren sein. Besonders Spieler wie Alexander Schmidt, der in die Mannschaft rückt, sind gefordert, wenn das Team gegen Wacker endlich wieder einen Dreier schreiben möchte. Im Hinspiel hatten die Wölfe bei der 0:4-Pleite überhaupt keine Chance. Wenn sie dieses Mal etwas gegen den zweitgefährlichsten Angriff der Liga erben wollen, heißt es, Salim Hussein (25 Tore), Norbert Bzunek (16) und Emin Abazovic (14) das Leben so schwer wie möglich zu machen.