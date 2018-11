Gräfelfings Gegenfurtner: „In Sendling eine positive Geschichte schreiben“

Wölfe hoffen auf einen Lauf

von Christian Heinrich schließen

In dieser Woche sind die Fußballer des TSV Gräfelfing mit größerer Begeisterung als sonst beim Training dabei gewesen. Der jüngste Heimerfolg gegen den FC Croatia München legte sich wie Balsam auf die Seelen der Wölfe.

Gräfelfing –„Das hat uns gutgetan“, sagt Bernd Gegenfurtner, der sich sehr über den ersten Dreier seit neun Begegnungen freute. Der Coach des TSV liebäugelt nun damit, dass seine Mannschaft bis zur Winterpause eine kleine Serie starten kann, um die Abstiegsplätze zu verlassen. „Wir hoffen, einen Dreier nachlegen zu können, um den positiven Trend fortzuführen.“ Dazu haben die Wölfe am Sonntag auf der Bezirkssportanlage an der Siegenburger Straße gegen den BSC Sendling eine gute Gelegenheit (15 Uhr).

Gegenfurtner erwartet gegen den Tabellensiebten der Kreisliga 2 ein Spiel auf Augenhöhe. „Die sind mit Sicherheit nicht weit weg von uns“, meint er. Nur vier Punkte trennen BSC und Wölfe, die momentan mit neun Zählern auf Rang 13 und damit auf einem Relegationsplatz dümpeln. Beide Kontrahenten leiden in der Defensive unter Problemen. Sendling hat 25 Gegentreffer in elf Partien kassiert, Gräfelfing sogar 30. Gravierend sind die Unterschiede in der Offensive. Während der TSV gerade einmal 13 Treffer erzielt hat, kommt der Rivale auf 28. Die besten Torschützen beim BSC sind Adrian Kohsiek (8) und Efe Ok (5), die für fast die Hälfte der Sendlinger Buden verantwortlich zeichnen. „Da sind ein paar gute Jungs dabei“, so Gegenfurtner.

Seine Mannschaft braucht sich trotz einer bisher kompliziert verlaufenden Saison aber nicht zu verstecken. Andreas und Christian Karg demonstrierten zuletzt, wie wichtig sie für das Team sind. Aber auch die übrigen Fußballer nehmen die Verantwortung an, die ihnen die aktuelle Situation auferlegt. „Es wäre von Vorteil, in Sendling eine positive Geschichte zu schreiben“, sagt der Trainer auch im Hinblick auf die kommenden Spiele gegen Spitzenreiter FC Kosova und bei der dritten Garnitur des TSV 1860 München. hch