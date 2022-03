SV Planegg: „Grauenvolle Vorbereitung zeigt Wirkung“

Kehrt ins Team zurück: Torjäger Patrick Ochsendorf. © Dagmar Rutt

Nach der Winterpause läuft es beim SV Planegg-Krailling alles andere als rund. Trainer Manuel Eisgruber kritisiert den mangelnden Trainingsfleiß seiner Spieler in der Vorbereitung.

Planegg – Ursprünglich wollten die Fußballer des SV Planegg-Krailling mit dem FC Wacker München um die Kreisliga-Krone kämpfen. Inzwischen liegen jedoch bereits satte 13 Zähler zwischen beiden Mannschaften. Vor dem Rückspiel am Sonntag (15 Uhr) in Planegg eroberten die Münchener unter der Woche durch ein 1:0 über den FC Hellas München Rang eins vom FC Neuhadern zurück. „Die Jungs haben im Winter ihre Hausaufgaben gemacht und sind schon wieder genauso stark wie davor“, lobt SVP-Trainer Manuel Eisgruber den Kontrahenten, der bislang eine fast makellose Runde spielt. Erst zweimal verließ er den Platz nicht als Sieger (1:5 bei N.K. Hajduk München, 0:0 in Laim).

Ganz anders sieht es bei seinen Schützlingen aus. „Die grauenvolle Vorbereitung zeigt ihre Wirkung“, sagt der Übungsleiter, der mit der Trainingsbeteiligung zu Beginn des Jahres überhaupt nicht einverstanden war. „Von nichts kommt halt nichts“, rechnet er mit seinen Akteuren ab. Nach drei Partien in diesem Kalenderjahr hat der SVP erst einen Sieg auf dem Konto, kassierte jedoch bereits zwei schmerzhafte Klatschen (0:3 beim FC Hellas, 1:4 bei N.K. Hajduk).

Immerhin scheinen die Aussichten für Sonntag etwas besser zu sein. Mit Fabian Egger, Benjamin Stadler und Patrick Ochsendorf kehren drei Leistungsträger in den Kader zurück. Auch David Velickovsky ist nach Verletzungspause wieder mit dabei. Alessandro Takiris fehlt weiterhin krankheitsbedingt. Josefalan Jassim muss aus disziplinarischen Gründen gegen den Tabellenersten zuschauen.

Im Hinspiel bekamen die Planegger beim herben 0:4 eine klassische Lehrstunde erteilt. Auf eigenem Kunstrasen soll es am Sonntag besser laufen für die Würmtaler. „Wir haben bislang noch nicht auf Rasen trainiert, deshalb werden wir auf Kunstrasen antreten“, erläutert Eisgruber.

Die ersten beide Tabellenplätze hat er längst abgeschrieben. „Wir wollen aber noch der beste Dritte aller Kreisligen werden, um so die Relegation zu erreichen“, sagt er. Auf Rang drei liegt derzeit der FC Hellas. Die Griechen haben vier Zähler Vorsprung auf die SVP-Fußballer, die allerdings bis dato eine Partie weniger absolviert haben. „Wir dürfen aber auch nicht zu viel auf die Tabelle schauen, sondern müssen erst mal wieder richtig in Tritt kommen“, konstatiert Eisgruber. toh