GSC erarbeitet sich Sieg in Türkenfeld – Pentenried verliert – TV Stockdorf mit rabenschwarzem Tag

Gautinger SC Trainer Bernd Ziehnert gibt sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. © Andrea Jaksch

Der Gautinger SC hat einen wichtigen Sieg in der Abstiegsrunde gefeiert. Der TSV Pentenried und der TV Stockdorf gingen dagegen leer aus.

GSC erarbeitet sich 2:0-Sieg in Türkenfeld

Der Gautinger SC ist mit einem 2:0 beim TSV Türkenfeld in die Abstiegsrunde gestartet. „Den Sieg haben wir uns hart erarbeitet“, betonte GSC-Trainer Bernd Ziehnert nach dem von Zweikämpfen geprägten Spiel auf tiefem Rasen. Nach knapp einer halben Stunde bediente Florian Fichtel Angreifer Sebastian Lebek per Steilpass, der behauptete sich im Zweikampf und traf mit einem Flachschuss ins lange Eck. Nach etwas mehr als einer Stunde erhöhte Leon Schwarzenbach durch einen direkten Freistoß auf 2:0. „Keine Ahnung, was der Torwart da vorhatte, aber wir freuen uns“, kommentierte Ziehnert den durchaus haltbaren Schuss. te

TSV Türkenfeld – Gautinger SC 0:2 (0:1)

Gautinger SC: Müller; Dreyer, Graf, Schwarzenbach, Dietzel, Uysal, Lebek, Fichtel, Meyer, Binder, Steinbach; Knief, Köllner, Dolobac

Tore: 0:1 Lebek (28.), 0:2 Schwarzenbach (65.)

Zeitstrafe: Müller/Türkenf. (45.)

Pentenried verliert in Unterzahl

„Das war ein Scheißspiel. Wir haben uns leider dem Gegner angepasst und nur lange Bälle geschlagen“, sagte Alexander Strahberger, Trainer des TSV Pentenried nach dem 2:3 beim SV Inning zum Auftakt in die Abstiegsrunde. Die Gastgeber gingen bereits in der ersten Minute durch Torjäger Xaver Scheidl in Führung, doch nach gut einer halben Stunde kam Pentenried zum 1:1 durch Janek Klingmann. Im zweiten Durchgang flog dann Pentenrieds Philipp Stemmer mit Gelb-Rot vom Platz. Den fälligen Freistoß verwandelte Jonas Schmid direkt (61.) und legte kurz darauf einen zweiten Treffer nach (76.). Pentenried gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Omer Grbic. te

SV Inning – TSV Pentenried 3:2 (1:1)

TSV Pentenried: Apostoli; Moewald, Freundl, Simmerding, Stemmer, Krafft, Langer, Schneider, Lechner, Klingmann, Papelitzky; Prey, Grbic

Tore: 1:0 Scheidl (1.), 1:1 Klingmann (27.), 2:1, 3:1 Schmid (61., 76.), 3:2 Gribic (90.+7.)

Gelb-rote Karte: Stemmer/Pentenried (59.)

Rabenschwarzer Tag für den TV Stockdorf

Der TV Stockdorf hat im ersten Pflichtspiel des Jahres mit 2:3 gegen den SC Maisach II verloren. „Das war ein rabenschwarzer Tag“, sagte TV-Trainer Sven Jäkel. Nach der frühen Führung durch Luca Dachgruber kamen die Gäste zwar zum Ausgleich, aber noch vor dem Seitenwechsel lenkte ein Maisacher eine scharfe Hereingabe von Simon Brendel zum 2:1 ins eigene Netz. Doch dann verletzten sich Moritz Richter und Vitaliy Vasilets. „Bei Vitaliy sah es nach einem Knöchelbruch aus“, berichtete Jäkel. Danach fand Stockdorf nicht mehr ins Spiel und geriet in Rückstand. Kurz vor Spielende vergab Dachgruber einen Elfmeter. te

TV Stockdorf – SC Maisach II 2:3 (2:1)

TV Stockdorf: Grimm; Brendel, Feldhäuser, Girke, Richter, Vasilets, Ziegler, Wallner, Dachgruber, Wagner, Eimer; Scheuboeck, Obersteiner, Bezdek, Grimm

Tore: 1:0 Dachgruber (5.), 1:1 Tomaschko (26.), 2:1 Brendel (35.), 2:2 Cords (70.), 2:3 Kiebele (77./FE)