„Hätte auch 12:9 ausgehen können“: Chancenreiches Remis für TSV Neuried

Von: Tobias Gmach

Versenkte eine der vielen Neurieder Möglichkeiten: Thomas Maier. Foto: Michael Schönwälder © Michael Schönwälder

Daniel Dörfler, Trainer des Fußball-Bezirksligisten TSV Neuried, konnte nur schwer glauben, was er beim Remis seiner Mannschaft in Deisenhofen sah.

Neuried – „Es hätte auch 12:9 ausgehen können, das waren unfassbare Geschehnisse.“ Dörfler spielte im Gespräch mit dem Merkur an auf die vielen ungenutzten Großchancen auf beiden Seiten.

Der Coach erfreute sich am Spielwitz seiner Mannschaft und drückte angesichts der nachlässigen Defensivreihen am letzten Spieltag ein Auge zu. Neuried schließt die Saison auf Platz zwölf ab, drei Punkte vor der Abstiegsrelegation. In Deisenhofen war es nur noch um die Ehre gegangen.

TSV-Trainer Dörfler: „Wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, ist sehr viel möglich.“

Dass die Grün-Weißen künftig immer mit der richtigen Einstellung bei der Sache sind, wünscht sich Dörfler. Bei so manchem Akteur habe er in dieser Saison hin und wieder die Ernsthaftigkeit vermisst. Sein Fazit zur überzeugenden Rückrunde: „Wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, ist sehr viel möglich.“ Nach der Hinrunde war der TSV noch auf einem direkten Abstiegsplatz gelegen. Die Theorie des Trainers: Wenn man im kommenden Spieljahr etwas mehr Stabilität reinbringt, ist ein gesicherter Mittelfeldplatz allemal drin.

Noch viel mehr Tore wären am Samstag drin gewesen. Doch das 1:1 durch Thomas Maier war besonders sehenswert. Mit zwei perfekten Pässen knackte Neuried Deisenhofens Abwehr. Die zwischenzeitliche 2:1-Führung besorgte Gegner Nico Wohlmann per Eigentor – er sollte übrigens nur ein paar Minuten später den Ausgleich erzielen. TSV-Trainer Dörfler resümiert angesichts des Chancenwuchers: „Selbst hätten wir an diesem Tag sicher keins mehr geschossen.“ (Tobias Gmach)

FC Deisenhofen U23 – TSV Neuried 2:2 (1:1) Tore: 1:0 Karl (22.), 1:1 Maier (45.), 1:2 Wohlmann (57./ET), 2:2 Wohlmann (64.)