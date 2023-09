„Hatten wenig entgegenzusetzen“: Neurieder Frauen unterliegen Höhenrain

Christian Rockmeier Trainer des TSV Neuried A-F: dr © Dagmar Rutt

Auch im zweiten Saisonspiel blieben die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Neuried ohne Punkte. Ein Grund dafür: Die starke Carina Schreiner.

Neuried – Der 1:4-Niederlage gegen den MTV Dießen am Mittwoch folgte am Sonntag ein 0:4 beim FSV Höhenrain. „Die Niederlage war absolut gerechtfertigt. Wir hatten auch zwei, drei Chancen, aber mehr nicht“, sagte TSV-Trainer Christian Rockmeier. Besonders die überragende Carina Schreiner war eine Nummer zu groß für die TSV-Defensive. „Wir hatten ihr wenig entgegenzusetzen, sie hat uns das Leben sehr schwergemacht“, so Rockmeier.

Nach sechs Minuten bereitete Schreiner die 1:0-Führung von Michaela Rader mit einer Einzelaktion vor, später gelang ihr ein Doppelpack. Den Schlusspunkt setzte erneut Rader kurz vor Spielende. Der TSV-Coach fand die Tore schön herausgespielt, sah aber auch Neurieder Fehlpässe und Stellungsfehler. Der Fehlstart kommt für Neuried nach dem Umbruch im Sommer nicht überraschend. „Wir müssen jetzt von Spiel zu Spiel schauen, hart arbeiten und Kleinigkeiten verbessern“, sagt Rockmeier. (te)

FSV Höhenrain – TSV Neuried 4:0 (2:0) TSV Neuried: Oberst; Krenzi, Kreisel (C),Grintz, Grassow, Wiedemann, Kleinhenz, Schmeller, Karavla, Zachariades, Lechner; Witte

Tore: 1:0 Rader (6.), 2:0, 3:0 Scheiner (43., 66.), Rader (86.)