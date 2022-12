„Es war ein rabenschwarzer Tag“ – TSV Neuried geht beim SVK Allgäu unter

Der TSV Neuried war von Anfang an unterlegen © Dagmar Rutt

Neuried – Mit der bisher höchsten Saisonniederlage hat sich Futsal-Regionalligist TSV Neuried in die Weihnachtspause verabschiedet.

Beim SVK Futsal Allgäu in Kaufbeuren verlor das Team von Trainer Mathieu Jerzewski mit 3:14 (1:4). Jerzewski fand anschließend deutliche Worte. „Mit so einem Spiel gehört man nicht in die Regionalliga“, stellte der TSV-Coach fest.

Die Gäste waren nicht von Beginn an so deutlich unterlegen. Die Allgäuer gingen zwar nach 13 Minuten durch den schon beim 8:5 im Hinspiel achtmal erfolgreichen Mirhan Kaya in Führung und legten durch Timo Lutz nach (16.), doch Pavlo Stohniienko konnte kurz darauf auf 1:2 verkürzen (17.). „Wir waren anfangs im Spiel“, sagte Jerzewski. Anschließend verloren die Grün-Weißen jedoch komplett den Faden. Noch vor dem Seitenwechsel fingen sie sich durch einen weiteren Kaya-Treffer und ein Eigentor von Routinier Agostinho Costinha Goncalves zwei weitere Gegentore, und unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel schon der nächste SVK-Treffer.

Bis zum Spielende kassierten die Würmtaler ein Tor nach dem anderen, die Treffer von Anton Smolniakov und Pavlo Stohniienko waren lediglich Ergebniskosmetik. Kurz vor Spielende sah Antonio Mrsic nach einem Handspiel als letzter Mann auch noch die Rote Karte. „Es war ein rabenschwarzer Tag“, fasste Jerzewski zusammen.Anschließend richtete er den Blick nach vorne: „Es ist gut, dass 2022 nun endet. Es heißt im neuen Jahr, die Ärmel hochzukrempeln und bestmöglich zu punkten.“ Weiter geht es am 15. Januar mit einem Heimspiel gegen den Karlsruher SC. (te)

SVK Futsal Allgäu – TSV Neuried 14:3 (4:1) TSV Neuried: Alicic; Costinha Goncalves, Smolniakov, Vlahovic (C), Schlaack, Stohniienko, Voboril, Karmazyn, Lopez, Mrsic

Tore: 1:0 Kaya (13.), 2:0 Lutz (16.), 2:1 Stohniienko (17.), 3:1 Kaya (17.), 4:1 Costinha Goncalves (18./ET), 5:1 Balcioglu (21.), 6:1 Makolli (26.), 7:1 Topallaj (26.), 7:2 Smolniakov (28.), 8:2 Balcioglu (29.), 8:3 Stohniienko (30.), 9:3, 10:3 Lutz (30., 36.), 11:3 Hamwi (37.), 12:3 Lutz (38.), 13:3 Balcioglu (38.), 14:3 Hamwi (39.) Rote Karte: Mrsic/Neuried (37., Handspiel)