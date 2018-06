Hrgovic:  „Der Name des Gegners ist uns aber egal“

Neurieder Damen gegen Teutonia

von Michael Grözinger schließen

Auf dem Papier ist es eine klare Angelegenheit, wenn die Fußballerinnen des TSV Neuried in ihrer vorletzten Bezirksligapartie der Saison am Samstag den FC Teutonia München empfangen (16 Uhr, Am Sportpark).

Seit sieben Spielen ist der TSV ungeschlagen und kämpfte sich damit zuletzt bis auf den vierten Tabellenplatz nach vorne. Teutonia hingegen steht mit insgesamt acht Zählern auf einem Abstiegsplatz – nur der TuS Holzkirchen, der seine Mannschaft während der Saison aus dem Spielbetrieb zurückzog, ist hinter dem FC gelistet. „Der Name des Gegners ist uns aber egal“, sagt Neurieds Trainer Josip Hrgovic, der die Favoritenrolle seiner Elf dennoch gerne annimmt.

„Ich will in unserem letzten Heimspiel der Saison – auf unserem Hauptplatz – noch mal ein gutes Spiel sehen“, so der Coach. Die Rahmenbedingungen dafür sind geschaffen. Kapitänin Alexandra Höhne, die sich gerade von einer Verletzung erholt, steht zwar noch nicht wieder zur Verfügung, darüber hinaus ist Hrgovics Kader aber komplett. In der Hinrunde besiegte der TSV seinen samstäglichen Gegner deutlich mit 4:2. Inzwischen ist das Team noch stärker geworden. „Die Mannschaft hat in der Rückrunde gezeigt, wie gut sie sich entwickelt hat“, sagt Hrgovic. „Daran wollen wir auch nächste Saison anknüpfen. Jedes Spiel hilft uns jetzt, unsere Konstanz voranzutreiben.“