Rehse musste um kompletten Kader bangen: „Ich hatte schon Angst, dass ich selbst spielen muss“

Der TSV Neuried III hat sich trotz Spielerproblemen gut geschlagen © D. Rutt

Der TSV Neuried und der FC Sportfreunde II trennen sich mit 1:1-Unentschieden. Zuvor bangten die Neurieder um einen kompletten Kader

Es ist nicht immer leicht, genügend Spieler für die dritte Fußballmannschaft des TSV Neuried zusammenzubekommen. Wegen mehrerer kurzfristiger Absagen musste Trainer Tobias Rehse vor dem Testspiel gegen den B-Klassisten FC Sportfreunde II mal wieder improvisieren. „Ich hatte schon Angst, dass ich selbst spielen muss“, sagte Rehse lachend.

Dank der Unterstützung aus dem AH-Team konnte seine Mannschaft am Sonntagmorgen dann aber doch noch mit immerhin 13 Spielern an der Säbener Straße antreten und Rehse sich auf seine Arbeit an der Seitenlinie konzentrieren.

Rehse zieht positives Fazit nach Remis gegen FC Sportfreunde München II

Nach 40 Minuten belohnten sich die Gäste für einen bis dahin ordentlichen Auftritt durch ein Tor von Felix Anzenberger, der nach einem Steilpass von Roland Herrmann vor dem Tor die Nerven behielt. Im zweiten Durchgang begannen die Neurieder erneut engagiert, mit zunehmender Spieldauer ging ihnen jedoch die Luft aus.

Nach einer Freistoßflanke kamen die Sportfreunde durch Sayed Hashemi aus dem Gewühl heraus zum verdienten Ausgleich. Rehse zog trotz des späten Gegentores ein eher positives Fazit: „Es war das erste Testspiel, und wir hatten so noch nie zusammengespielt. Dafür war es in Ordnung.“ te