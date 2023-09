Irres Finish in Oberalting - Tor-Festival zwischen Gauting und Perchting

Einen Schritt voraus: Simon Roos (l.) und der Gautinger SC hatten gegen den TSV Perchting-Hadorf um Marcel Grass das bessere Ende für sich. Ein Platzverweis und ein verschossener Elfmeter blieben ohne negative Folgen. Foto: Rutt © Rutt

Die personalgeplagten Gautinger, sowie Perchtinger lieferten sich einen spannenden Schlagabtausch, während Breitbrunn spät den Ausgleich kassiert.

Gautinger SC – TSV Perchting-H. 3:2 (1:1)

Gerade einmal fünf Spieler standen Gautings Trainer Bernd Ziehnert laut eigener Aussage im Abschlusstraining vor dem Heimspiel gegen Perchting zur Verfügung. Umso erfreuter war der Coach, dass es mit einigen extra für das Wochenende akquirierten Kräften – etwa dem in Österreich studierenden Lasse Meyer – trotzdem zu einem Heimsieg gegen den ebenfalls nicht in Bestbesetzung angetretenen TSV reichte. „Für unsere Personalprobleme haben wir uns gut verkauft, alle haben sich voll reingehängt“, sagte Perchtings Trainer Tobias Luppart.

TSV-Perchting-Trainer Luppart: „Die Niederlage ist bitter“

In einem turbulenten Spiel bei hohen Temperaturen vergaben die Gautinger zwar einige Tormöglichkeiten, erzielten aber immer zum genau richtigen Zeitpunkt die Treffer. „Die Niederlage ist bitter, weil wir das Ergebnis nie lange gehalten haben. Dass wir jeweils nach unseren Treffern gleich ein Gegentor bekommen haben, waren die Genickbrüche“, so Luppart.

Nur eine Minute nach dem 1:0 für seine Elf durch Kajetan Lösch gelang Sebastian Lebek der Gautinger Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel schoss Youngster Fabian Markwitz, der sich laut Ziehnert bereits gut in der ersten Mannschaft etabliert hat, die Hausherren erstmals in Führung (59.). Es wurde noch einmal spannend, als Marco Stuhler in der 83. Minute das 2:2 erzielte. Doch erneut gelang den Gautingern die perfekte Antwort durch Österreich-Gast Meyer (85.).

Krampf oder Foul? Umstrittene Strafstoßentscheidung bleibt ohne Folgen

In der hitzigen Schlussphase bekamen die Gastgeber in der Nachspielzeit noch einen Strafstoß zugesprochen. Dieser sei „eher eine Frechheit“ gewesen, befand Luppart. Ziehnert gab zu: „Das war mehr ein Wadenkrampf von Lasse (Meyer, Anm.d.Red.) als ein Elfmeter.“ Auswirkungen hatte die umstrittene Entscheidung aber ohnehin nicht mehr: GSC-Abwehrspieler Nico Graf, der studienbedingt in Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen wird, blieb ein Abschiedstor vom Punkt verwehrt. Anschließend flog Gautings Kapitän, Julian Feser, noch wegen eines Wortgefechts mit Gelb-Rot vom Platz. (te)

Tore: 0:1 Lösch (42.), 1:1 Lebek (43.), 2:1 Markwitz (59.), 2:2 Stuhler (83.), 3:2 L. Meyer (85.) – Gelb-Rote Karte: Feser/Gauting (90.+5, Meckern) – Bes. Vorkommnis: N. Graf/Gauting verschießt Foulelfmeter (90.+4)

TSV Oberalting-S. – SF Breitbrunn 1:1 (0:0)

Jede Serie hat einmal ein Ende. Vor dem Aufeinandertreffen zwischen den bis dahin jeweils in allen Saisonspielen siegreichen Kreisklasse-Teams aus Oberalting und Breitbrunn war klar gewesen, dass es für einen von beiden so weit sein würde. Durch das Unentschieden endeten am Sonntag sogar beide Siegesserien. Beide Mannschaften konnten sich aber damit trösten, weiterhin ungeschlagen zu sein – und nahmen das Resultat entsprechend gelassen.

„Es ist unglücklich, wenn man in der letzten Aktion ein Gegentor bekommt. Aber wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir als Aufsteiger nach fünf Spielen mit 13 Punkten ganz oben stehen, hätte ich ihn ausgelacht“, sagte Breitbrunns Trainer Sebastian Kolbeck und ergänzte: „Oberalting steht nicht zu Unrecht dort oben und hat sich den Punkt verdient.“

Auch der Coach der Gastgeber, Okan Keklik, konnte mit dem Resultat leben, zumal mit Abwehrchef Felix Bisle (Urlaub) und dem verletzten Kapitän Patrick Kasper zwei Leistungsträger fehlten. „Wir nehmen den Punkt mit. Wir hatten beide etwa gleich viele Chancen, auch wenn Breitbrunn die besseren hatte“, so Keklik. Der TSV-Coach war mit der Anfangsphase seiner Mannschaft zufrieden, anschließend kamen die Sportfreunde besser ins Spiel.

Späte Führung der SF - noch späterer Ausgleich für Oberalting

Ähnlich war es auch im zweiten Durchgang. In der Schlussphase nahm der Druck der Breitbrunner weiter zu, und kurz vor dem Abpfiff erzielte Maximilian Lemberger nach einem langen Ball von Alexander Marchetto mit einem strammen Linksschuss die Führung für die Gäste. Doch die das gesamte Spiel über bei Standards gefährlichen Hausherren glichen in der Nachspielzeit durch ein Kopfballtor von Markus Hüttling noch aus. (te)

Tore: 0:1 M. Lemberger (87.), 1:1 Hüttling (90.+5)

FC Puchheim – TSV Erling-Andechs 0:0

Als sich beide Trainer am Ende einer fairen Partie die Hände schüttelten, waren sie sich einig: „Ohne Tore kann man kein Spiel gewinnen“, sagte Erlings Coach Bernd Öhler. Dabei hatte er nichts unversucht gelassen, die TSV-Torflaute zu beenden. Sein Sohn Manuel Öhler wollte trotz Bänderriss auf die Zähne beißen, doch der Versuch musste bereits nach zehn Minuten beendet werden. Auch ohne den Torjäger dominierten die Gäste die erste Halbzeit, agierten vor dem Kasten aber einmal mehr zu ungenau.

Erling-Coach Öhler: „Beim nächsten Tor werde ich richtig ausrasten“

In der zweiten Halbzeit steigerten sich die Hausherren aus Puchheim, doch auch ihnen wollte kein Tor gelingen. Das lag besonders an Erlings Keeper Michael Günther, der nicht zu überwinden war. „Das Unentschieden hilft keinem weiter“, stellte Öhler fest. Für beide Mannschaften wird es immer schwerer, einen Platz in den Top Drei zu erreichen, der zur Teilnahme an der Meisterrunde berechtigt. Öhler wäre inzwischen aber mit kleineren Erfolgserlebnissen zufrieden: „Ich freue mich über jedes unserer Tore, aber bei unserem nächsten Tor werde ich richtig ausrasten.“ (toh)