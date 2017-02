Jeder bekommt seine Chance: Rainer als Sturmhoffnung

"Wollen mit beiden Mannschaften die Klasse halten"

SV Planegg - Rauf und runter: Die Bezirksliga-Saison des SV Planegg-Krailling gleicht bislang einer Achterbahnfahrt. Am heutigen Donnerstag starten die Fußballer in die Vorbereitung auf den Wiedereinstieg in die Punktspielrunde.

Der Neustarts nach Landesliga-Abstieg und radikalem Umbruch im vergangenen Sommer war beachtlich. Trotz einer Schwächephase sammelten die Bezirksliga- Fußballer des SV Planegg-Krailling immerhin 27 Zähler aus 19 Partien. „Unser Blick geht aber eindeutig nach unten. Die 40-Punkte-Marke ist noch weit weg“, sagt SVP-Coach Andreas Steinweg. Zudem beträgt der Abstand zur Abstiegszone in der sehr ausgeglichen besetzten Liga gerade einmal fünf Punkte. „Ich würde mich deutlich wohler fühlen, wenn zwei Mannschaften schon etwas abgeschlagen wären“, so Steinweg.

Doch die Planegger haben vorgesorgt. So kehrt Oliver Bock zurück. Der ehemalige Trainer wird als Bindeglied zwischen erster und zweiter Mannschaft, sowie der A-Jugend fungieren. „Ich kenne ihn sehr gut, schließlich haben wir damals zusammen in Starnberg in der Bayernliga gespielt“, sagt Steinweg. Initiiert wurde der Wiedereinstieg des inzwischen 45 Jahre alten Coaches aber von Abteilungsleiter Stefan Suchanke, als dieser Bock zufällig traf.

Dazu haben die Würmtaler ihren Kader weiter vergrößert. Unter anderem neu dazugestoßen sind die beiden Angreifer Simon Kheder (22 Jahre/SV Aubing) und Metin Pepe (28/FC Anadolu Bay- ern II) sowie Abwehrspieler Stefano de Benedetta (25/TSV Neuried). Alle drei verfügen über Bezirksliga-Erfahrung und dürften sich wohl die größten Hoffnungen machen, in die erste Elf zu rutschen. Generell gilt an der Hofmarkstraße wieder: Alle Akteure haben die Chance, sich für den Kader der ersten Mannschaft zu empfehlen. „Ich erwarte aber auch, dass sich keiner in sein Schneckenhaus zurückzieht, sollte er zunächst in der zweiten Mannschaft spielen müssen“, sagt Steinweg. Große Hoffnungen setzt er auf Christoph Rainer. Der Nachwuchsangreifer spielte über weite Strecken der Hinrunde im Kreisliga-Team. „Er hat auf jeden Fall das Potenzial, uns in der Bezirksliga weiterzuhelfen“, sagt Steinweg.

Daniel Sturm hat derweil Planegg verlassen. Der 28-jährige Torhüter möchte es beim Bayernligisten FC Unterföhring noch einmal höherklassig versuchen. „Ich hatte den einen oder anderen Anruf schon Anfang der Saison, ob ich nicht im höheren Amateurbereich spielen möchte. Da habe ich aber aufgrund der Umstellung und vielen Abgänge in Planegg meine Unterstützung zugesagt, habe aber zugleich Verein, Trainern und Spielern mitgeteilt, dass, wenn ich die Chance im Winter noch mal bekomme, ich diese höchstwahrscheinlich auch nutzen werde“, sagt Sturm. Sturm war in der Vorrunde oft wegen Leistenproblemen und Arbeit auf dem Oktoberfest verhindert. Er wurde sehr gut von Youngster Anil Adam vertreten. Auch ohne Sturm haben die Planegger ihre zwei großen Ziele vor Augen. Steinweg: „Wenn wir mit beiden Mannschaften den Klassenerhalt schaffen könnten, wären wir sehr zufrieden.“

Vorbereitung

Samstag, 4. Februar, 16.30 Uhr, Heimspiel gegen SV Sulzemoos; Samstag, 11. Februar, 15 Uhr, Heimspiel gegen SpVgg Feldmoching; Samstag, 12. Februar, 15 Uhr, Heimspiel gegen TSV Ebersberg; Donnerstag, 23. Februar, 19 Uhr, Heimspiel gegen SV Raisting; Samstag, 4. März, 17 Uhr, Heimspiel gegen FC Aich;

Erstes Punktspiel: Sonntag, 12. März, 15 Uhr, Heimspiel gegen den SC Pöcking-Possenhofen;

Text: Tobias Huber

Quelle: fussball-vorort.de