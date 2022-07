14 Neuzugänge bei der DJK Pasing: Kreisligist angelt Drittliga-Keeper und Landesliga-Kicker

Von: Sebastian Isbaner

Josef „Beppo“ Gutsmiedl will als Trainer der DJK München Pasing oben angreifen. © IMAGO / Sportfoto Rudel

Die DJK München Pasing hat sich in dieser Transferphase sehenswert verstärkt. Neben ehemaligen Landesligaspielern kommt auch ein Drittligist nach Pasing.

Pasing - Josef „Beppo“ Gutsmiedl übernahm zu dieser Saison den Posten des Cheftrainers bei seinem Heimatverein DJK Pasing. Unter seiner Führung konnte der Kreisligist 14 Neuzugänge verzeichnen. Darunter auch mehrere hochkarätige Neuzugänge. Unter anderem konnte Pasing zwei ehemalige Landesliga-Kicker und einen Drittliga-Keeper aus Österreich nach München locken.

DJK Pasing: Gutsmiedl lockt Ex-Landesliga-Kicker Christopher Itansi und Rachid Teouri in die Kreisliga

Das Mittelfeld soll Christopher Itansi in Zukunft leiten. Der 22-Jährige wechselte vom FC Passau aus der Landesliga nach Pasing. Für Cheftrainer Gutsmiedl ist Itansi lange kein Unbekannter. „Christopher kenne ich noch aus der C-Jugend von 1860. Wir haben uns nie aus den Augen verloren und immer mal wieder getroffen. Als er dann fragte, ob wir noch einen Platz für ihn haben, habe ich sofort zugesagt“, so Gutsmiedl im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Auch Rachid Teouri kennt der 25-jährige Übungsleiter schon länger persönlich. Der Angreifer lief unter anderem für Gilching in der Landesliga auf. Zuletzt war der 27-Jährige bei Anadolu Bayern zu Hause. „Er hat ein überragendes Jahr vergangene Saison gespielt. Mit 31 Scorerpunkten in nur 26 Spielen. Durch den Abstieg war es allerdings nicht schwer, ihn loszueisen“, sagt Gutsmiedl.

Eine weitere interessante Personalie ist der 18-jährige Tom Grabowski. Der Verteidiger kam von der U19 des FC Deisenhofen. Auf ihn hält Gutsmiedl große Stücke. „Tom ist wirklich ein herausragender Kicker.“ Allerdings erholt sich der Youngster gerade noch von einem Kreuzbandriss, den er sich vergangene Saison zugezogen hat.

Lukas Brandl: 20-Jähriger wechselt aus der österreichischen dritten Liga zur DJK Pasing

Den wohl prominentesten Transfer gab die DJK Pasing am heutigen Tag auf ihrer Instagram-Seite bekannt. Torwart Lukas Brandl kommt aus der österreichischen 3. Liga vom SV Wörgl in die bayrische Landeshauptstadt. „Lukas ist bisher eigentlich unser bester Neuzugang. Ihn kenne ich noch aus meiner Zeit beim FC Ingolstadt. Er wird uns enorm weiterhelfen“, so Pasings Cheftrainer Gutsmiedl.

Mit den nun insgesamt 14 Neuzugängen steht der Kader der DJK für kommende Saison. „Ich habe alle Spieler bekommen, die ich wollte. Ich bin vollkommen zufrieden mit dem Kader“, sagt Gutsmiedl. Die Tür zu weiterten Transfers hält er allerdings nicht verschlossen: „Wenn noch einer kommen sollte, dann ist das auch okay.“

„Wir haben eine sehr starke Truppe. Ich will am Ende unter die Top-Drei der Liga.“

Die Vorbereitung auf die kommende Saison ist bei Pasing bereits in vollem Gange. Mit den Erfolgen aus den Testspielen ist der 25-jährige Coach teils sehr zufrieden. „Im ersten Spiel gegen Sulzemoos war es ein gutes Spiel von uns. Da haben wir erst kurz vor Schluss das 2:2 kassiert. Und gegen Aubing beim 1:0 Sieg haben wir wirklich sehr gut gespielt.“

Ganz einwandfrei liefen die Testspiele aber nicht. „Gegen die U19 von Ismaning haben wir uns schwach präsentiert und somit auch 3:4 verloren“, sagt Gutsmiedl. Seine Erwartungshaltung und Zielsetzung für die kommende Saison trübt dieses Ergebnis allerdings nicht. „Wir haben eine sehr starke Truppe. Ich will am Ende unter die Top-Drei der Liga.“ (Sebastian Isbaner)