TSV Neuried: Josip Hrgovic, der Dreifach-Trainer - Härtetest Bad Heilbrunn

Viel beschäftigter Mann: Josip Hrgovic trainiert neben der ersten Mannschaft und den A-Junioren nun auch noch interimsmäßig die Fußballdamen des TSV Neuried. a-Foto: Walter Wohlrab © Walter Wohlrab Muenchen

Mit sieben Punkten aus drei Spielen ist der TSV Neuried gut in die Bezirksliga-Saison gestartet, steht am Samstag gegen Landesliga-Absteiger SV Bad Heilbrunn aber vor einem echten Härtetest.

Neuried – Auf TSV-Coach Josip Hrgovic kommt indes in den kommenden Wochen eine weitere Aufgabe zu. Josip Hrgovic ist beim TSV Neuried ein viel beschäftigter Mann. Der 30-Jährige ist nicht nur gemeinsam mit Daniel Dörfler Trainer der ersten Herrenmannschaft, sondern coacht auch noch die A-Junioren und ist seit diesem Sommer zudem sportlicher Leiter. Nun erhält er vorerst noch eine weitere Aufgabe.

Helmut Mayerhofer, seit kurzem Trainer der Frauenmannschaft, ist aus privaten Gründen bereits nach wenigen Wochen im Amt zurückgetreten. Interimsweise springt Hrgovic, der die Mannschaft bereits von 2017 bis Anfang 2020 trainiert hatte, daher als Trainer des Bezirksoberliga-Teams ein. „Es ist schwer, so kurzfristig einen Trainer zu finden, besonders Mitte August. Deshalb mache ich es vorerst selbst, auch wenn es anstrengend ist“, erklärt Hrgovic. Unterstützt wird er von Stefan Heller, mit dem er schon bei seinem ersten Engagement als Trainer des Frauen-Teams zusammengearbeitet hatte.

Bereits an diesem Wochenende ist Hrgovic das erste Mal doppelt im Einsatz: Bevor er am Sonntag mit den Neurieder Fußballerinnen für ein Testspiel beim ESV München-Freimann zu Gast ist, steht am Samstag mit den Bezirksliga-Fußballern das vierte Saisonspiel auf dem Programm. Die Neurieder bekommen es dabei mit Landesliga-Absteiger SV Bad Heilbrunn zu tun (14 Uhr, Am Sportpark).

Auf dem Papier ist es ein absolutes Spitzenspiel: Beide Mannschaften sind mit je sieben Punkten aus den ersten drei Spielen besser als alle anderen Teams der Bezirksliga Süd in die Saison gestartet und belegen damit die ersten beiden Plätze in der Tabelle. Allerdings beschwichtigt Hrgovic. „Nach drei Spieltagen hat die Tabelle noch keine Aussagekraft“, betont der TSV-Coach. Froh über den gelungenen Auftakt ist er freilich trotzdem. „Es ist schön, dass wir so gut gestartet sind. Diese Welle wollen wir so lange reiten wie möglich“, sagt der Neurieder Übungsleiter. Trotz der guten Ergebnisse sieht Hrgovic noch ordentlich Steigerungspotenzial bei seinem Team. „In jedem Spiel hatten wir bisher Phasen, in denen wir dem Gegner unser Spiel aufgezwängt haben. Wir müssen das aber noch über einen längeren Zeitraum hinbekommen“, fordert er. Gegen Bad Heilbrunn dürfte dieses Vorhaben nicht einfach werden. Nach dem Abstieg aus der Landesliga ist das eingespielte Team schnell wieder in der Bezirksliga angekommen. Defensiv erscheint die Mannschaft bis jetzt stabil, kassierte in den drei Partien gegen den MTV Berg (2:0), SV Aubing (0:0) und den 1. FC Penzberg (3:1) erst ein Gegentor. „Mit einem Landesliga-Absteiger ist immer zu rechnen“, warnt Hrgovic.

Im Vergleich zum 2:1-Arbeitssieg in Aubing am Mittwoch werden die Neurieder ihre Startelf wohl nicht grundlegend verändern. Lediglich die eingewechselten Roman Pösl und David Topic haben sich in den Urlaub verabschiedet, ebenso wie der ohnehin verletzte Nikola Matovic. Mit von der Partie ist dafür wieder Camillo Kaspar. (Tobias Empl)