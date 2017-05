Kaiser hat nach Pleite kaum noch Hoffnung

Merkl verschießt Elfer

von Christian Heinrich schließen

Gautinger SC - „So wie es ausschaut, werden wir absteigen“, sagt der Gautinger Trainer Michael Kaiser. Nach dem 1:2 gegen Inning macht er sich keine Hoffnungen auf den Klassenerhalt mehr.

Seine Mannschaft hatte vor allem in der ersten Hälfte eine tolle Leistung abgeliefert, aber es versäumt, aus zahlreichen Möglichkeiten Kapital zu schlagen. Die größte besaß Helmut Merkl, der nach einer guten Viertelstunde einen von Tobias Ritzer an Moritz Rindermann verursachten Strafstoß am gegnerischen Kasten vorbei schoß. „Wir hätten mit einem Vorsprung von zwei Toren in die Pause gehen können“, ärgerte sich Kaiser. Stattdessen führten die Gäste durch Josef Basel mit 1:0. Der Inninger Stürmer hatte zuvor schon eine hochkarätige Chance liegen gelassen. „In der ersten Halbzeit haben wir Glück gehabt“, gab Norbert Wagner zu. Nach dem Seitenwechsel sah der Inninger Spielertrainer seine Elf viel selbstsicherer agieren. Christian Baumgartner besorgte das 2:0, das Moritz Rindermann mit dem Anschluss beantwortete. In der Schlussphase bewahrte Gautings überragender Torhüter Simon Hennen sein Team vor einer höheren Niederlage.

Tore: 0:1 Basel (38.), 0:2 Baumgartner (73.), 1:2 Rindermann (77.) Bes. Vorkommnisse: Helmut Merkl schießt in der 17. Minute einen Foulelfmeter am Inninger Gehäuse vorbei.

Quelle: fussball-vorort.de