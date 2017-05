Kaiser optimistisch über Gautinger Zukunft

Der Trainer glaubt an den Klassenerhalt

SC Gauting – „Wir sind wieder dabei.“ Michael Kaiser macht sich neue Hoffnungen im Kampf um den Klassenerhalt. Nach dem jüngsten 2:0-Erfolg in Gilching hat sich an der Situation des Tabellenletzten der Kreisklasse 1 zwar nichts gravierend verändert, doch der Gautinger Trainer ist optimistisch, dass seinen Fußballern vielleicht doch das Unmögliche gelingt.

Nur noch zwei Punkte trennen den Sportclub vom Relegationsplatz, drei sind es bis ins gesicherte Mittelfeld. Anders als die Konkurrenz aus der Abstiegszone haben die Würmtaler noch ein Spiel mehr zu absolvieren. Heute Abend (19.30 Uhr) treffen sie im Heimspiel an der Leutstettener Straße auf den FC Puchheim.

Auch für den Fußballclub geht es um einiges. Mit einem Sieg kann er sich auf den zweiten Platz der Rangliste vordrängen und sich damit eine günstige Ausgangsposition vor dem Verfolgerduell am kommenden Sonntag in Weßling verschaffen. Aber auch der Tabellendritte schlägt sich mit einem Problem herum, das momentan alle Teams heimsucht, die noch Ambitionen auf den Aufstieg in die Kreisliga hegen: Sie lassen wichtige Punkte liegen. Puchheim kam zuletzt nicht über eine Nulldiät gegen Gernlinden hinaus.

Während die Spitzenteams schwächeln, haben die Gautinger wieder zu ihrer Form gefunden. Zuletzt verzeichneten sie zwei Siege in Serie. Das liegt auch daran, dass Kaiser wieder auf einen breiten Kader zurückgreifen kann, der dafür sorgt, dass der eine oder andere Ausfall kompensiert wird. „Wir können aus dem Vollen schöpfen“, meldet der Coach beste Voraussetzungen, um nicht wieder wie im Hinspiel mit 1:4 unterzugehen.

