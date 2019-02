Drei Minuten brechen SV Planegg-Krailling gegen Kirchheimer SC das Genick

SVP zu fahrig

von Michael Grözinger schließen

Der SV Planegg-Krailling hat sich Bezirksliga-Spitzenreiter Kirchheimer SC nur knapp geschlagen geben müssen. Trainer Michael Lelleck war dennoch nicht zufrieden.

Planegg – Der Gegner war klar favorisiert, die Niederlage fiel knapp aus – und dennoch war Michael Lelleck nicht zufrieden mit dem Testspiel seines SV Planegg-Krailling gegen den Kirchheimer SC, Tabellenführer der Bezirksliga. „Unser Spiel war sehr zerfahren. Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft müde war“, sagte der SVP-Trainer nach der 2:4-Heimpleite am Samstag. Lelleck musste zugeben, „dass uns Qualität und Konzentration gefehlt haben“. Wichtige Stützen wie Kapitän Andreas Petermeier, Ricardo Wassermann, Thomas Brylok und Tobias Empl waren aus diversen Gründen nicht mit von der Partie.

Dennoch ging der Kreisliga-Zweite nach 25 Minuten in Führung. Rückkehrer Benedikt Hort jagte einem Kirchheimer Verteidiger den Ball ab und lupfte ihn aus 20 Metern über den Torwart ins Netz – ein Weckruf für die Gäste. In der 28. Minute gelang Fabian Löns der Ausgleich. „Nach dem Gegentor waren wir überhaupt nicht da“, monierte Lelleck. Binnen drei Minuten stellten Eugen Martin und Peter Schmöller auf 3:1 für den KSC. Per Freistoß aus 22 Metern sorgte Nikola Negic für den 2:3-Halbzeitstand aus Sicht der Planegger. Kurz nach der Pause machte Schmöller den Sack zu.

Lelleck brachte die Partie treffend auf den Punkt: „Wir haben es nicht schlecht gemacht, Kirchheim hat es gut gemacht.“ Nun hofft er, dass sich sein ersatzgeschwächter Kader langsam wieder füllt. Zwei Vorbereitungsspiele stehen noch an, dann geht es wieder in den Punktspielbetrieb.

mg