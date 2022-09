Klatsche gegen Bundesliga-Aufsteiger - TSV Neuried bekommt Abreibung im Test gegen Regensburg

Gegen Bundesligist Regensburg permanent gefordert: Neurieds Torwart Antonio Dos Santos. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Für den TSV Neuried war im Vorbereitungsspiel gegen den SSV Jahn Regensburg nichts zu holen. Trainer Jerzewski sah den Test trotzdem positiv.

Neuried – Am Samstag starten die Regionalliga-Futsaler des TSV Neuried beim SV Darmstadt 98 in die neue Saison. Als Generalprobe kurz vor dem Saisonauftakt hat das Team von Trainer Mathieu Jerzewski am Sonntag ein Testspiel gegen den Bundesliga-Aufsteiger SSV Jahn Regensburg bestritten. Gegen einen starken Gegner verloren die Grün-Weißen deutlich mit 2:10 (0:4). „Das Spiel war optimal, um zielgerichtete Erkenntnisse zu sammeln. Gegen einen Gegner auf hohem Niveau wurden unsere aktuellen Schwachstellen und Problemzonen gut aufgezeigt. Regensburg hat trotz des Testspielcharakters sein Pensum abgerufen, so hatten wir stets hohen Gegner-, Raum- und Zeitdruck“, fasste Jerzewski zusammen.

Defensiv arbeiteten die Gastgeber vor allem im ersten Durchgang recht gut und „bestrebt, das Gelernte umzusetzen“ (Jerzewski), auch wenn es ihnen bei den Gegentoren teilweise etwas zu schnell ging und Regensburg die sich bietenden Räume in der Hintermannschaft gnadenlos ausnutzte.

Offensiv kam Neuried kaum zur Entfaltung. Dies lag zum einen an der Stabilität der Gäste. „Zum anderen waren wir oftmals nicht mutig genug, beim entsprechenden Druck unsere Aktionen auszuführen“, stellte Jerzewski fest.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Regensburg das klar überlegene Team. „Gewiss waren und sind wir noch nicht so fit wie Regensburg, die schon viel länger anfingen zu trainieren und schon im Wettkampfbetrieb sind. Das hat man auf diesem Niveau auch dementsprechend gemerkt“, so der TSV-Coach. Dennoch gaben die Gastgeber bis zum Schluss alles und erzielten im zweiten Durchgang immerhin noch zwei Tore. (te)