Kleine Wölfe streben im Derby nach großem Wurf

„Entscheidend wird sein, wer es mehr will“

von Christian Heinrich schließen

Vielleicht wollte Andreas Budell seiner Mannschaft noch einen letzten Schub vor dem Derby am Sonntag zu Hause gegen die Reserve des TSV Gräfelfing mitgeben. „Da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich im Aufwind befinden“, meint der Trainer des SV Planegg-Krailling II (15 Uhr, Hofmarkstraße).

Von Aufwind lässt sich bei seiner Elf allerdings nur bedingt sprechen, die mit zwei Siegen aus sechs Spielen gerade den drittletzten Tabellenplatz in der Kreisklasse 3 belegt. Höhenluft schnuppern dagegen die kleinen Wölfe, die bisher eine beachtliche Saison spielen und sich mit elf Punkten auf Position fünf behaupten. Zuletzt bewahrte der TSV zudem dreimal seine Weiße Weste. „Die Jungs wollen uns arm machen“, sagt Trainer Adis Letica lachend. Für jede Partie ohne Gegentor werfen er und Assistent Michael Krooß je 50 Euro in die Mannschaftskasse.

Die Gräfelfinger Stärken liegen heuer ohnehin in der Defensive. Sechs Gegentreffer in sieben Partien bedeuten einen Topwert. Im Vergleich dazu geht es bei den Planeggern mit 14 Gegentoren in der Abwehr schon drunter und drüber. Budell verfügt jedoch inzwischen über den Vorteil, sich bei der ersten Mannschaft reichlich bedienen zu können. Mit Maximilian Sedlmair und Shekeb Samiei hat er schon zwei Verteidiger aus dem Kreisliga-Kader geordert. Auch bei der eigenen A-Jugend wird er sich wieder bedienen. Nur Tristan Römpp, der sich das Wadenbein gebrochen hat, wird den Planeggern bis zur Winterpause fehlen.

Anders gelagert ist dagegen die Situation in Gräfelfing. Die Erste hat selbst immense Personalprobleme und kann keine Spieler abstellen. Dazu ist Alexander Schulze verletzt, Stammkeeper der Reserve. Tobias Kernbach, der zuletzt für die kleinen Wölfe hielt, soll am Sonntag eventuell Sascha Pollecki im Kasten der Kreisliga-Elf ersetzen. Dann wäre Kernbach aber für die nächsten zwei Spielen der Reserve gesperrt. Alternativ steht Valentin Kursawe im Kasten des Kreisklassisten. Wieder im Kader sind Imrich Inzedi und Indrit Tahiri. Für Philipp Dollinger kommt ein Einsatz nach seiner Verletzung wohl noch zu früh. Auf die Personallage gibt Letica aber ohnehin wenig. „Entscheidend wird sein, wer es mehr will“, sagt der Coach. „Und das werden wir sein.“ Dann könnte der TSV sogar auf den Aufstiegsrelegationsplatz springen. hch