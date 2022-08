Kreisklasse 2: TSV Pentenried belohnt sich nicht - Gautinger SV erneut unterlegen

Der TSV Pentenried und der Gautinger SC standen sich im Sommer in der Relegation gegenüber. © Dagmar Rutt

Die Relegations-Gegner tun sich schwer: Pentenried verliert unglücklich und auch Gauting punktet wieder nicht. Kreisklasse 2 kompakt.

TSV Pentenried – SV Inning 3:4 (2:1) Tore: 0:1 Leitmeier (21.), 1:1 Karaduman (23.), 2:1 Langer (36./FE), 2:2, 2:3 Leitmeier (48., 52.), 2:4 Heilander (57.), 3:4 Krafft (65.) – Gelb-rote Karte: Cetin/Pentenried (90., Meckern)

Auch im zweiten Saisonspiel hat Kreisklassen-Aufsteiger TSV Pentenried vier Gegentore kassiert. Anders als beim 0:4 beim TSV Alling vor einer Woche schossen die Römerfelder am Sonntag gegen den SV Inning aber auch drei Tore selbst und waren deutlich näher an einem Punktgewinn. „Wir waren die klar bessere Mannschaft und hätten das Spiel eigentlich gewinnen müssen. Die Gegentore haben wir alle selbst verschuldet“, haderte TSV-Coach Alexander Strahberger nach der 3:4-Niederlage. Sein Gegenüber Wolfgang Kampinski war mit der Leistung seines Teams nicht zufrieden, konnte sich am Ende aber trotzdem freuen. „Wir wissen, dass wir noch einiges verbessern müssen. Aber es war vor allem wichtig, das Spiel zu gewinnen“, so Kampinski. Bedanken konnte sich der SVI-Coach vor allem bei Daniel Leitmeier, der drei der vier Inninger Treffer erzielte. Leitmeier brachte die Gäste nach 21 Minuten in Führung, diese brachte dem Team aber keine Sicherheit. Tuncay Karaduman traf nur zwei Minuten später im Nachsetzen per Kopf zum 1:1-Ausgleich, und Andreas Langer brachte Pentenried noch vor dem Seitenwechsel per Foulelfmeter in Führung. „Am Anfang war es ein Kopfproblem. Wir haben dann aber in der Halbzeit ein paar Sachen besprochen und es besser gemacht“, so Kampinski. Inning erwischte den besseren Start in den zweiten Durchgang und verwandelte innerhalb von weniger als zehn Minuten einen 1:2-Rückstand in eine 4:2-Führung. Nach einem Doppelschlag von Daniel Leitmeier legte Michael Heilander per Heber den vierten Inninger Treffer nach. Nicolas Krafft brachte die Gastgeber noch einmal bis auf ein Tor heran, der Ausgleichstreffer blieb Pentenried jedoch verwehrt. Janek Klingmann, Ridvan Cetin, Karaduman und Krafft vergaben beste Möglichkeiten. In der 90. Minute flog Cetin noch mit Gelb-Rot vom Platz. „Keiner wusste, warum der Schiedsrichter ihn vom Platz gestellt hat“, rätselte Strahberger.

Gautinger SC – TSV Alling 0:1 (0:1) Tor: 0:1 Musliu (7.)

In der neuen Saison läuft es noch nicht rund beim Gautinger SC. Nach der 1:3-Auftaktniederlage beim TSV Oberalting-Seefeld hat das Team von Trainer Bernd Ziehnert auch das zweite Kreisklassen-Spiel verloren. Gegen den TSV Alling gerieten die Gautinger am Sonntag bereits nach sieben Minuten in Rückstand und kamen anschließend nicht mehr heran. Egzon Musliu, der bereits am ersten Spieltag mit einem Dreierpack gegen Lokalrivale TSV Pentenried geglänzt hatte, erzielte nach einem Allinger Befreiungsschlag das einzige Tor des Tages. „Da haben wir einmal geschlafen, und danach ist nicht mehr viel passiert“, sagte Ziehnert. Die ohnehin an diesem Tag nicht in Bestform agierende Offensive wurde zu allem Überfluss auch noch dezimiert: Leon Schwarzenbach und Sebastian Lebek mussten verletzt ausgewechselt werden. „Zurzeit läuft alles etwas unglücklich, ähnlich wie letztes Jahr in der Hinrunde“, sagte der GSC-Coach. Grundlegende Probleme sieht Ziehnert allerdings nicht. „Konditionell sind wir auf einem guten Weg. Wir müssen nur an ein paar Stellschrauben drehen, etwas am Feintuning arbeiten“, betont er. Damit meint er zum einen das an diesem Tag nicht optimale Teamwork („das arbeiten die Jungs selbst auf“), zum anderen die Spielweise. „In den letzten Jahren hat Gauting oft über die schnellen Außen agiert. Jetzt müssen wir unser Spiel etwas umstellen, sozusagen mehr Tiki-Taka spielen“, kündigt Ziehnert an.

TSV Gilching-Argelsried II – FC Puchheim 2:1 (1:0) Tore: 1:0 Michl (13.), 1:1 Eryilmaz (56.), 2:1 Michl (76.)

Zweites Spiel, zweiter Sieg: So hat sich Robert Brand, Trainer der zweiten Mannschaft des TSV Gilching, den Saisonstart vorgestellt. „Das hört sich gut an. Wir haben bis jetzt unsere Hausaufgaben gemacht“, sagte Brand nach dem 2:1-Erfolg seines Teams gegen den FC Puchheim zufrieden. Ungefährdet waren die drei Punkte allerdings nicht. Nach einem feinen Spielzug über Korbinian Kroiß und Tobias Hänschke umkurvte Maximilian Michl Gäste-Keeper Alexander Nitsche und traf zur frühen Führung. Doch in der Folge versäumten es die Gilchinger, den zweiten Treffer nachzulegen, und gaben die Kontrolle über das Spiel aus der Hand. „Wir haben Puchheim nicht mehr ganz so ernst genommen“, bemängelte Brand. Die Quittung folgte kurz nach der Halbzeitpause mit dem Ausgleichstor durch Joker Osman Eryilmaz. Gut 15 Minuten vor Spielende wurde Michl aber erneut freigespielt, spielte ein zweites Mal den Puchheimer Torwart aus und traf ins leere Tor zum 2:1-Endstand. „Die Tore hat er abgezockt gemacht. Gegen Inning hat er sich noch nicht belohnt, heute war er der Matchwinner“, lobte Brand. Weniger abgezockt vor dem Tor agierte Fabian Boitin, der zwei Großchancen vergab. So mussten die Gilchinger bis zum Schluss zittern, brachten den „Arbeitssieg“ (Brand) aber über die Zeit. (te)