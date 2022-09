Kreisklasse 2: TSV Gilching II setzt Siegeszug fort - Pentenried weiter im Krisen-Modus

Teilen

Hatte mehr zu tun als ihm lieb war: Oberaltings Torhüter Maroje Mitrovic kassierte gegen Gauting zwei Treffer. Foto: d. Rutt © d. Rutt

Mit 7:2 besiegt der TSV Gilching II den SV Inning. Der Gautinger SV verliert knapp gegen Oberalting und Pentenried unterliegt erneut. Kreisklasse 2 kompakt.

TSV Gilching-Argelsried II – SV Inning 7:2 (3:1)

Tore: 1:0 M. Michl (7.), 2:0 Acku (23.), 3:0 Mizrak (24.), 3:1 Scheidl (31.), 4:1 M. Michl (47.), 5:1 Dayik (62.), 6:1 Zellermann (70.), 6:2 Groß (77.), 7:2 Obermeyer (81.)

Robert Brand, Trainer des TSV Gilching-Argelsried II, hat im Moment wenig Grund zu klagen. Seine Mannschaft führt mit der fast perfekten Ausbeute von 19 Punkten aus sieben Spielen weiterhin souverän die Tabelle der Kreisklasse 2 an. Gegen den SV Inning feierte seine Mannschaft am Sonntag einen zu keinem Zeitpunkt gefährdeten 7:2-Erfolg. „Die Spieler haben gezeigt, dass sie unbedingt oben bleiben wollen. Ein dickes Lob von meiner Seite“, sagte Brand. „Wer feiern kann, kann trotzdem gut Fußballspielen. Die Einstellung ist das Wichtigste“, hatte der TSV-Coach seiner Mannschaft vor dem Spiel mit auf den Weg gegeben. Er wurde nicht enttäuscht. Bereits nach 25 Minuten lagen die hoch motivierten Gastgeber dank der Treffer von Maximilian Michl, Emre Acki und Mert Mizrak mit 3:0 in Führung. Zwar gelang Innings Kapitän Xaver Scheidl noch vor der Halbzeitpause der Anschlusstreffer, spannend wurde es aber nicht mehr. Die Gilchinger legten durch Maximilian Michl, Yasar Dayik sowie Joker Patrick Zellermann und Hendrik Obermeyer noch vier weitere Treffer nach, Raphael Groß betrieb lediglich Ergebniskosmetik. Für Gäste-Trainer Wolfgang Kampinski kam die Niederlage nicht überraschend: „Wir wussten schon, was auf uns zukommt.“ Mit Marlon Tumak musste ein Spieler im Tor aushelfen, der dort zuletzt in der B-Jugend gestanden hatte. Während des Spiels verletzte sich bei den ohnehin schon arg gebeutelten Inningern auch noch Benedikt Schmid und Torschütze Scheidl. Während Kampinski bei Scheidl von einer leichten Verletzung ausgeht, rechnet er bei Schmid mit einer schweren Knöchelverletzung und einer langen Ausfallzeit. Nach der nicht überraschenden Niederlage richtet er dennoch den Blick nach vorne: „Wir dürfen uns davon nicht runterziehen lassen. Ob du 0:1 oder 2:7 verlierst, ist im Endeffekt egal.“

Gautinger SC – TSV Oberalting-S. 2:3 (1:1)

Tore: 0:1 J. Dötsch (3./FE), 1:1 M.Rindermann (4.), 1:2 J. Dötsch (61.), 1:3 Perera (90.+3), 2:3 Aufhauser (90.+4)

Die 0:5-Niederlage gegen den FC Puchheim war für den TSV Oberalting-Seefeld offenbar ein Weckruf zur rechten Zeit. Seitdem haben die Oberaltinger dreimal in Serie gewonnen. Der 3:2-Auswärtssieg beim Gautinger SC am Sonntag war allerdings ein hartes Stück Arbeit. „Es war ein ausgeglichenes Spiel. Gauting war besser als ihr Tabellenplatz“, sagte Oberaltings Vorstand Karl Sölter. GSC-Coach Bernd Ziehnert war mit dem Auftritt seiner Mannschaft trotzt der Niederlage ebenfalls zufrieden. „Wir haben ein ordentliches Spiel abgeliefert. Wir halten die Stimmung hoch und werden qualitativ besser. Nur darum geht es im Moment“, sagte Ziehnert. Nach nur drei Minuten brachte Jean-Luca Dötsch die Gäste per Foulelfemeter in Führung. Sölter hatte zuvor ein klares Foul an Mahbob Sadat Sayed gesehen, für Gautings Trainer Bernd Ziehnert war der Strafstoß hingegen eher fragwürdig. Anstatt lange zu hadern, kamen die Gastgeber jedoch nur eine Minute später durch Moritz Rindermanns Heber aus gut 30 Metern nach verunglücktem Klärungsversuch von TSV-Keeper Maroje Mitrovic zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang schoss Jean-Luca Dötsch sein Team dann aber erneut in Führung, diesmal nach feiner Kombination mit Murat Tekeli (61.). In der Nachspielzeit wurde es noch einmal turbulent: Victor Ramirez Perera erzielte aus rund 30 Metern das 3:1 für die Gäste, und beinahe im direkten Gegenzug schloss Lukas Aufhauser einen feinen Spielzug zum 3:2-Endstand ab.

TSV Pentenried – TSV Alling 0:2 (0:0)

Tore: 0:1, 0:2 Grolik (50., 81.)

Es läuft weiterhin nicht rund für Kreisklassen-Aufsteiger TSV Pentenried. Gegen den TSV Alling verlor das Team von Trainer Alexander Strahberger am Sonntag mit 0:2 (0:0). Mit dem Auftritt seines Teams zeigte sich Strahberger vor allem in der ersten Halbzeit recht zufrieden, er ärgerte sich jedoch über den Schiedsrichter – und über den Gegner. Quirin Wiedemann schoss die Gastgeber kurz nach dem Seitenwechsel in Führung, der Schiedsrichter entschied jedoch auf Abseits. Beinahe im direkten Gegenzug traf Maximilian Grolik zum 0:1. Noch ärgerlicher war die Vorgeschichte des zweiten Gegentreffers: Nachdem ein Spieler den Ball aus kurzer Distanz in den Unterleib bekommen hatte, stellten die Gastgeber laut dem Pentenrieder Übungsleiter das Spielen ein. Dies habe Grolik ungeniert zu seinem zweiten Treffer genutzt, so der TSV-Coach. „Das war unterste Schublade“, schimpfte Strahberger. (te)