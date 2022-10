Kreisklasse 3: Drei Fehler schlagen vier Fehler – SV Planegg gewinnt Reserve-Derby gegen Neuried II

Von: Michael Grözinger

Frederik Egger erzielte das zwischenzeitliche 4:2 für den SV Planegg-Krailing. © FuPa

In der Kreisliga 3 hat die Reserve des SV Planegg gegen den TSV Neuried gewonnen. Zahlreiche individuelle Fehler prägten das Spiel.

Planegg/Neuried – Fußball ist ein Fehlerspiel. Wie viel Wahrheit in dieser alten Floskel steckt, bewiesen am Sonntag der SV Planegg-Krailling II und der TSV Neuried II im Kreisklasse-Derby auf dem Planegger Kunstrasen – ein Spielfeld, das wenige Fehler verzeiht. Beim Neun-Tore-Spektakel setzte sich am Ende dann auch die Mannschaft durch, die mit Einladungen ein klein wenig sparsamer umging.

Vier Tore habe sein Team dem Gegner quasi aufgelegt, sagte Neurieds Trainer Efecan Ölmez nach Abpfiff, Planeggs Pero Januzovic sprach von drei Geschenken seiner Mannschaft. Weil jedem Team dann auch noch ein herausgespieltes Tor gelang, gewann der SVP das Reserve-Duell 5:4.

Nach der Begegnung gingen die beiden Trainer unterschiedlich an die Fehleranalyse heran. Während der Planegger Coach an „ein paar Nuancen“ arbeiten möchte, um „stabiler in der Abwehr“ zu sein (Januzovic: „Du kannst nicht immer fünf Tore schießen“), blickte Ölmez mit ein wenig mehr Resignation auf die vielen individuellen Fehler. Denn wie sollen die Spieler trainieren, diese abzustellen. „Wir sind im Herrenbereich und nicht in der Jugend“, sagte Ölmez. Beim Nachwuchs kann man noch viel besser an den individuellen fußballerischen Fertigkeiten arbeiten. Dennoch stimmte der Auftritt seiner Elf den TSV-Trainer auch zufrieden, denn: Taktisch hatte er am Verhalten seiner Spieler wenig auszusetzen. (mg)