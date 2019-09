Budells Jungs gehen beim ESV unter - Harakiri in Hälfte zwei

„Wir haben uns zu dumm angestellt“

Mit 7:1 bretterte der ESV München über die bedauernswerte Reserve des SV Planegg-Krailling hinweg. Planegg II ist nun Tabellenneunter.

„Wir haben uns einfach zu dumm angestellt“, räumte Andreas Budell ein. Sein Team half dem Gegner auf die Sprünge.

Der Trainer des SVP nahm die Pleite gelassen. Die letzten drei Wochen war er durch die USA getourt und hatte in den Nationalparks Temperaturunterschiede von 35 Grad aushalten müssen. Da lassen einen auch sieben Gegentreffer nicht frösteln. „Das Urlaubsfeeling ist noch da“, sagte Budell.

Auflösungserscheinungen in der zweiten Halbzeit

Die Niederlage war leicht zu erklären. Die Planegger wirkten vor allem bei Standards recht konfus und handelten sich so drei Gegentreffer ein. Hinzu kam, dass die Gäste in den entscheidenden Momenten ihre Chancen nicht verwerteten. Manuel Capek und Alessandro Basciu verpassten jeweils das 1:2. So dauerte es bis zur 75. Minute, ehe Tobias Halfmann ein Treffer für Planegg gelang. Allerdings stand es da schon 4:0 für den ESV. „Ich hätte mir danach ein bisschen mehr Aufwind erhofft“, meinte Budell. Aber es war nicht seine Elf, sondern der Gegner, der noch drei Tore schoss.