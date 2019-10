TSV Gräfelfing II hält lange gut mit bei der SpVgg Thalkirchen - am Ende 1:3

„Es war heute einfach mehr drin“

Der TSV Gräfelfing II hat auswärts bei der SpVgg Thalkirchen nicht für eine Überraschung sorgen können.

Mit 1:3 unterlagen die kleinen Wölfe beim Aufstiegskandidaten letztlich verdient, verkauften sich dabei aber teuer. „Wir hatten nicht damit gerechnet, hier Punkte mitzunehmen. Aber es war heute einfach mehr drin, das ist ärgerlich“, sagte TSV-Coach Thomas Ochsenkühn.

Die Gräfelfinger gingen mit einem klaren Fokus auf die Defensive in die Partie. Dieser Plan ging auch weitgehend auf. Lediglich durch einen Weitschuss von Stefan Huber wurde TSV-Keeper Kai Kollo im ersten Durchgang bezwungen. Offensiv konnten die Gäste zunächst wenig Akzente setzen. Da Bastian Lippert nach einem weiten Einwurf von Kapitän Marcel Konarski einnetzte, ging Gräfelfing dennoch mit einem 1:1 in die Kabine. Die mit dem Halbzeitstand merklich unzufriedenen Thalkirchner begannen die zweite Hälfte druckvoll und wurden belohnt. Nach einem Abwehrfehler brachte Raphael Haidinger die SpVgg erneut in Führung, Felix Hummel legte das 3:1 nach.

Die kleinen Wölfe gaben sich aber noch nicht auf und kamen nun auch vermehrt zu Tormöglichkeiten. Thalkirchen konnte sich bis zum Schluss des Sieges nicht sicher sein, doch letztlich fehlte dem TSV die Cleverness im Abschluss, um noch etwas mitzunehmen.