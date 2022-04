Kreisklasse 3: SVP-Reserve dreht Spiel gegen Dinamo - Neuried II verspielt 3:0-Führung

Von: Christian Heinrich

Teilen

Trainer, Co-Trainer und Spieler: Florian Adam übernimmt in Neuried viele Aufgaben. © Dagmar Rutt

Planeggs Reserve-Coach Januzovic hat nach der Aufholjagd gegen Dinamo Durst. Neurieds Fußballer fallen nach dem Remis gegen Thalkirchen vom Glauben ab.

Pero Januzovic hatte Durst. „Jetzt muss ich erst einmal was trinken“, sagte der Trainer des SV Planegg nach dem Sieg über den NK Dinamo München. Die 90 Minuten zuvor hatten den Coach mächtig ins Schwitzen gebracht. Seine Mannschaft lag erst hinten, kämpfte sich dann ins Spiel zurück, übernahm die Führung und rettete sie mit dem nötigen Glück über die Zeit.

Dass am Anfang nicht alles wie am Schnürchen funktionierte, lag auch daran, dass die Planegger am Donnerstag noch eine Partie in Thalkirchen zu bestreiten hatten. „Das Spiel steckte noch in den Knochen“, sagte der Coach. Die Kroaten waren dagegen hellwach und gingen durch Marko Alandzak auch verdient in Führung. Im Laufe des Spiels kamen die Platzherren immer besser in die Gänge. Thomas Grillenberger schaffte den Ausgleich, als ein abgewehrter Ball zufällig von seinen Füßen landete und er einfach mal abzog. Das 1:1 genügte dem Tabellenletzten aber nicht. Nach einem Foul an Alessio Fersini blieb dem Schiedsrichter nichts anderes übrig, als auf Elfmeter zu entscheiden. „Super herausgeholt“, lobte Januzovic. Michael Würstl nahm das Angebot an und schoss seine Mannschaft zum Sieg. (hch)

SV Planegg II – Dinamo München 2:1 (0:1) SV Planegg: Welsch - Lorenz, Wallner, Grillenberger, Reitmayr, Biao, Paskuda, Egger, Würstl, Fersini, Suchanke – Dosi, Gallo; Tore: 0:1 Alandzak (34.), 1:1 Grillenberger (72.), 2:1 Würstl (FE/80.)

Wie konnte das nur passieren? Diese Frage werden sich die Fußballer der zweiten Mannschaft des TSV Neuried am Sonntagabend wohl häufiger gestellt haben. Im Heimspiel gegen die SpVgg Thalkirchen-Freundschaft sahen die Gastgeber lange Zeit wie der sichere Sieger aus. Thomas Bakalorz traf bereits nach sieben Minuten zum 1:0, Mario Vrbica legte in der 65. Minute per Strafstoß den zweiten Treffer nach. Trainer Florian Adam, der angesichts des Spielermangels derzeit häufig selbst auf dem Platz steht, setzte in der 73. Minute mit seinem Tor zum 3:0 den nur vermeintlichen Schlusspunkt. Denn es folgte eine verrückte Schlussphase: In der 79. Minute erzielte Julian Trojer den 1:3-Anschlusstreffer, in Minute 83 verkürzte Markus Broch auf 2:3, und gleich darauf gelang Stefan Huber sogar noch der dritte Thalkirchner Treffer zum 3:3. Am Ende hätten beide Teams das Spiel noch gewinnen können. Adam resümierte: „Das Ergebnis ist gerecht.“ (te)

TSV Neuried II – Thalkirchen-Fr. 3:3 (1:0) TSV Neuried II: Hemmersbach; Daniilakis, Fe.Vetterl (C), D.Ralic, Wegmann, Könze, Kürn, Vrbica, Entzikidis, Bakalorz, Fischer; Lindheimer, Adam

Tore: 1:0 Bakalorz (7.), 2:0 Vrbica (FE/65.), 3:0 Adam (73.), 3:1 Trojer (79.), 3:2 Broch (83.), 3:3 Huber (84.)