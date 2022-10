TSV Gräfelfing II zufrieden trotz Niederlage - SV Planegg II punktet bei Waldeck II

Frederik Egger traf doppelt für den SV Planegg-Krailling II. © FuPa

Für Aufsteiger TSV Gräfelfing II gibt es in der Kreisklasse 3 einige Spiele gegen Konkurrenten auf Augenhöhe – und andere, in denen sehr viel funktionieren muss, um zu punkten.

Gegen Spitzenreiter NK Dinamo München half es dem TSV aber nicht einmal, dass er nach nur drei Minuten, nach einer gelb-roten Karte wegen Meckerns, in Überzahl war. Die spielerisch unterlegenen Gastgeber verloren trotzdem mit 1:3 (0:2). Nach 34 Minuten gerieten sie durch einen von Alexander Rötzel verursachten Handelfmeter in Rückstand. Der TSV-Innenverteidiger war im Zweikampf gefallen und hatte den Ball mit der Hand berührt. Alen Vulelija verwandelte sicher, Marko Alandzak legte kurz vor der Pause nach. Per direkt verwandeltem Freistoß erhöhte Ivica Krizan auf 3:0 für Dinamo (68.), ehe Felix Domesle noch der Ehrentreffer gelang (75.). „Wir haben uns trotzdem nicht schlecht verkauft und immerhin ein bisschen Selbstvertrauen für das wichtige Spiel gegen Herakles gesammelt“, lautete das Fazit von TSV-Trainer Thomas Ochsenkühn. (te)

Kleine Wölfe auch in Überzahl chancenlos

TSV Gräfelfing II – NK Dinamo M. 1:3 (0:2) TSV Gräfelfing II: Titze; Geißler, B.Lippert, A.Rötzel, Daniell, Bartmann, N.Rötzel, Vogel, Kronseder, Konarski (C), Nguyen; Domesle, Schlüter

Tore: 0:1 Vulelija (34./HE), 0:2 Alandzak (45.+3), 0:3 Krizan (68.), 1:3 Domesle (75.)

Gelb-Rot: Hakenberg/Dinamo (3., Meckern)

Zeitstrafe: Vogel (Gräfelfing II, 83., Meckern)

Planeggs Zweite holt Punkt bei Waldeck

„Alles in Ordnung“, kommentierte Trainer Pero Januzovic das 3:3 seines SV Planegg-Krailling II beim SV Waldeck-Obermenzing II. „Wir hatten eine sehr junge Mannschaft auf dem Platz. Und vom Spielverlauf her, können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein.“ Allerdings, so Januzovic, hätten seine Planegger auch als Sieger vom Platz gehen können, hätten sie schon in den ersten 45 Minuten konzentriert Fußball gespielt oder hätten sie später eine der vielen Gelegenheiten genutzt, ihre Führung auszubauen. Man habe den Gegner aus dem Tabellenkeller zu Anfang „schon etwas unterschätzt“, fand Januzovic. „Wir waren nicht so griffig.“ Nach zwei individuellen Fehlern auf den Außenbahnen führten die Gastgeber zur Pause mit 2:0. Dann präsentierte sich Planegg konzentrierter und engagierter. Bis zur 70. Minute verwandelten die Gäste den Rückstand durch Treffer von Leo Tomic und zweimal Frederik Egger in eine Führung. Und sie hatten auch das 4:2 auf dem Fuß. „Teils war es Unvermögen im Abschluss, teils eine starke Leistung von Waldecks Torwart“, stellte Januzovic fest. Weil der vierte Gräfelfinger Treffer asber nicht fiel, sicherte sich Waldeck durch einen verwandelten Foulelfmeter in der 85. Minute einen Punkt. (sr)

SV Waldeck-O. M. II – SV Planegg-Kr. II 3:3 (2:0) SV Planegg-Kr. II: Welsch; Lazarevic, Gerner (C), Galletti, Khazali, Suchanke, Egger, Tomic, k.A., k.A., k.A.; Reitmayr, k.A.

Tore: 1:0 Schwirtz (15.), 2:0 v. Weiterhausen (42.), 2:1 Tomic 2:2, 2:3 Fr. Egger (55., 70.), 3:3 Humbert (85./FE)