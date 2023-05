„Klassenunterschied erkennbar“: Gräfelfing kriegt sechs von Kosova und schwebt in Abstiegsgefahr

Von: Stefan Reich

Nur einen Punkt steht der TSV Gräfelfing hinter dem Relegationsrang. © Oliver Rabuser

Der direkte Klassenerhalt ist für den TSV Gräfelfing nach der 1:6-Pleite gegen FC Kosova München unmöglich. In die Relegation kann es aber noch gehen.

Gräfelfing – Der TSV Gräfelfing kann den Klassenerhalt in der Kreisliga nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Nach der klaren 1:6-Niederlage beim FC Kosova am Sonntag und dem 2:1-Erfolg des TSV Milbertshofen gegen die TSG Pasing am Samstag ist der rettende zehnte Tabellenplatz nicht mehr erreichbar. „Wir werden jetzt versuchen, die Jungs noch mal zu motivieren und ihnen klarzumachen, was noch zu erreichen ist“, sagte Trainer Sascha Polecki nach dem Spiel.

FC Kosova München – TSV Gräfelfing 6:1 (3:0)

Gräfelfing ist aktuell Dreizehnter mit 16 Punkten, hinter dem FC Hertha (17 Punkte) und der TSG Pasing (20 Punkte) auf den Abstiegsrelegationsplätzen. Am kommenden Wochenende spielen Pasing und Hertha gegeneinander, Gräfelfing empfängt die Milbertshofener. Am letzten Spieltag muss der TSV dann bei Hertha ran.

Die besten Voraussetzungen haben Polecki und sein Team nicht. Der Fitnesszustand sei nicht beste und lasse sich kurzfristig auch nicht mehr ändern, die Mannschaft sei wegen diverser Absenzen in den vergangenen Wochen auch nicht besonders gut eingespielt. Und nach Andreas Gries in der Vorwoche steht nun auch noch Mark Schullerus auf der Verletztenliste. Er blieb am Sonntag nach einer Viertelstunde unglücklich im Rasen hängen.

Kosova München macht vor der Pause den Deckel drauf – Polecki: „Klassenunterschied erkennbar“

Da lag der TSV bereits mit 1:0 zurück. Kurz drauf ergab sich noch die Chance zum 1:1, der Schiedsrichter entschied aber auf Abseits. Mit dem 2:0 und dem 3:0 für Kosova in der 32. und 42. Minute war „die Moral dann gebrochen“, stellte Polecki fest. „Da war heute schon ein Klassenunterschied erkennbar.“ Nach der Pause sah er dann noch ein kurzes Aufbäumen, doch ab der 54. Minute traf Kosova binnen drei Minuten dreimal ins Gräfelfinger Tor. Felix Domesle blieb nur noch der Ehrentreffer zehn Minuten vor dem Ende. (sr)

TSV Gräfelfing: Polecki; Edelmann, Münch, Domesle, Schullerus, Scheicher, Czyhon, Huber, Zürn, Sommer (C), Wagner; Kollo, Merkl, Addae, Burger

Tore: 1:0 Ademi (.), 2:0 Angelopoulos (32.), 3:0, 4:0 Ademi (42., 54.), 5:0 Tougan (55.), 6:0 Lajqi (56..), 6:1 Domesle (80.)