TSV Gräfelfing verliert in der Nachspielzeit gegen bis dato punktlosen SV Lochhausen

Teilen

Joshua Daniell traf, das reichte jedoch zu keinem Punkt. © FuPa / TSV Gräfelfing

Im Kellerduell der Kreisklasse 3 hat der TSV Gräfelfing II eine bittere Niederlage erlitten. Gegen den bis dato punktlosen Vorletzten, SV Lochhausen, verlor das Team von Trainer Thomas Ochsenkühn 2:3.

Gräfelfing – „Das Ergebnis ist bitter, weil wir eigentlich nicht schlecht gespielt haben“, sagte Ochsenkühn. In der torlosen ersten Hälfte waren die kleinen Wölfe für Ochsenkühn das bessere Team. Kurz nach dem Seitenwechsel erlöste Joshua Daniell die Gastgeber: Der 19-Jährige hielt nach einer Freistoßflanke seine Fußspitze hin und traf. „Wenn wir das zweite Tor nachgelegt hätten, hätten wir das Spiel bestimmt gewonnen“, sagte Ochsenkühn. Das tat Gräfelfing aber nicht. Stattdessen traf Jacob Avadra per Abstauber zum Ausgleich, nachdem TSV-Keeper Luca Titze einen Ball hatte abklatschen lassen (64.). Kurz darauf bekamen die kleinen Wölfe den Ball hinten nicht weg und gerieten mit 1:2 in Rückstand. „Der Ball war gefühlt 30 Sekunden in unserem Strafraum. Den müssen wir klären“, so Ochsenkühn.

Doch die Gastgeber gaben nicht auf. „Wir haben weiter Vollgas gegeben“, lobte der Coach. In der Schlussphase wechselte er Neuzugang Nicolas Rötzel ein und bewies damit ein glückliches Händchen. Zehn Minuten nach seiner Einwechslung traf der Joker zum umjubelten 2:2 (89.). Am Ende feierten dennoch die Gäste: In der Nachspielzeit schoss Benedict Huschka den SVL per Freistoß aus großer Entfernung zum Sieg. (te)

TSV Gräfelfing II – SV Lochhausen 2:3 (0:0)

TSV Gräfelfing II: Titze; Daniell, A.Rötzel, Papesch, B.Lippert, Nguyen, Vogel, Ochsenkühn, Konarski (C), Richter, Kronseder; Bartmann, Pranjic, N.Rötzel

Tore: 1:0 Daniell (48.), 1:1 Avadra (64.), 1:2 Strobel (71.), 2:2 N.Rötzel (89.), 2:3 Huschka (90.+2)

Zeitstrafe: Wittmann/Lochhausen (78.)