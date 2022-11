Kreisklasse 3: Gräfeling verlässt Abstiegszone, Neuried II beendet Durststrecke

SV Herakles München noch punktlos: Auch bei der Reserve des TSV Gräfeling war man chancenlos © Dagmar Rutt

Einen Erfolg beim punktlosen Tabellenletzten ist ein Pflichtsieg. Doch auch der gibt drei Punkte, und die können die Fußballer des TSV Gräfelfing II sehr gut gebrauchen.

Das Team von Trainer Thomas Ochsenkühn setzte sich am Sonntag beim Herakles SV München mit 4:0 durch und verließ damit die Abstiegsränge in der Kreisklasse 3. Leon Richter schoss die Gäste bereits nach zwölf Minuten in Führung, zehn Minuten später erhöhte Philipp Vogel auf 2:0 für die kleinen Wölfe. Anschließend wechselten die überlegenen Gräfelfinger kräftig durch, kamen aber von den Umstellungen unbeeindruckt nach einer guten halben Stunde zum 3:0 durch den erst kurz zuvor ins Spiel gekommenen Lukas Kronseder. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs bekam dann auch noch ein Herakles-Spieler, der eine Viertelstunde zuvor Gelb gesehen hatte, die Gelb-Rote Karte. In Überzahl hielten sich die Gäste nach der Pause jedoch zurück, erst in der 87. Minute legte Florian Schlüter noch einen vierten Treffer für den TSV nach.

Neuried II beendet Durststrecke

Sechs Spiele hatten die Kreisklasse-Fußballer des TSV Neuried II auf einen Sieg warten müssen, jetzt war es endlich mal wieder so weit: Nach dem verkorksten Oktober gewann das Team der beiden Trainer Efecan und Taner Ölmez das Heimspiel gegen den SV Waldeck-Obermenzing II mit 3:1 und brachte damit ein Polster zwischen sich und die Abstiegszone. „Es freut mich sehr, dass die Jungs sich heute belohnt haben“, sagte Efecan Ölmez nach dem Würmtaler Fußballspiel der Woche. So viel machten seine Spieler gar nicht anders als zuletzt, diesmal nutzten sie ihre Chancen konsequent.

Die aus einer kompakten Defensive heraus agierenden Hausherren gingen nach 33 Minuten durch einen Treffer von Rechtsaußen Vincent Wukonigg in Führung. Sieben Minuten später brach Wukonigg erneut über außen durch, diesmal bediente er David Gasbarro, der auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel kam Waldeck durch einen Treffer von Fabian Humbert noch einmal heran. „Dann wurde es noch mal spannend, und wir hatten auch das nötige Spielglück“, bekannte Ölmez. Die Gäste trafen das Tor nicht, und in der Schlussminute machte Neurieds Mario Batarilo den Sack mit dem 3:1 nach einem Konter zu. (te)