Mit Feldspieler im Tor - TSV Pentenried verliert „vogelwild“ beim SV Inning

Teilen

Feldspieler Philipp Stemmer musste beim TSV Pentenried im Tor aushelfen. © TSV Pentenried

„Der Gegner wollte verlegen, aber wir können wegen des fehlenden Flutlichts nicht unter der Woche spielen“, erklärte Innings sportlicher Leiter Peter Rothamel.

Das letzte Aufgebot des Gegners, des TSV Pentenried, schlug sich wacker. Nach dem kurzfristigen Ausfall von Torwart Raphael Apostoli musste mit Philipp Stemmer ein Feldspieler zwischen die Pfosten. Er hielt sogar einen Strafstoß. Dennoch behielten die Inninger wie schon im Kreisklassen-Hinspiel knapp mit 4:3 die Oberhand. „Es war wie im Hinspiel vogelwild“, berichtete Rothamel. Er war mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden. „Das war ein Rückfall in alte Zeiten“, monierte er.

TSV Pentenried mit Defensivproblemen

Besonders in der Defensive agierten die Hausherren schwach. Dafür konnten sich die Gäste nach 90 wenig hochklassigen, aber spannenden Minuten nichts kaufen. „Besonders defensiv tun wir uns deutlich schwerer als in der A-Klasse“, resümierte Abteilungsleiter Michael Möhwald. Für den TSV ist der Traum, noch unter die ersten Drei zu kommen, so gut wie ausgeträumt. „Das war eh nie ein Thema“, stellte Möhwald klar. Zu groß waren die personellen Probleme. (toh)

SV Inning – TSV Pentenried 4:3 (3:2) TSV Pentenried:

Stemmer; Moewald, Freundl, Collin, Simmerding, Krafft, Wiedemann, Schneider (C), Klingmann, Papelitzky, Hübner; Kuri, Hofmann, Dereli

Tore: 1:0 Pangerl (9.), 1:1 Papelitzky (15.), 2:1 Schmid (23.), 3:1 Groß (32.), 3:2 Wiedemann (37.), 4:2 Schoppe (50.), 4:3 Simmerding (80.)