Bloß nicht unterschätzen - SV Planegg-Krailling gastiert beim SV Lochhausen

Auf dem Papier liest sich das Restprogramm des SV Planegg-Krailling vor der Winterpause gut machbar.

Der SVP muss in diesem Kalenderjahr noch gegen den SV Lochhausen, den MTV München, den FC Wacker München und den SV Akgüney Spor München ran – alles Mannschaften, die gegen den Abstieg kämpfen. „Ich sehe das aber nicht als so einfach an. Natürlich würde ich gerne zwölf Punkte holen, aber das sind keine leichten Spiele“, sagt SVP-Coach Michael Lelleck. Gerade vor dem Auswärtsspiel in Lochhausen sollten die Planegger gewarnt sein (Sonntag, 14.30 Uhr, Bienenheimstraße). Schließlich kamen die beiden großen Aufstiegskonkurrenten des SVP, der TSV Großhadern und der FC Neuhadern, im Lochhauser Waldstadion nicht über ein Unentschieden hinaus. „Wir können nicht da hinfahren und sagen, was die anderen beiden nicht geschafft haben, schaffen wir locker“, sagt Lelleck. „Lochhausen ist eine kampfstarke Mannschaft. Die muss man auf dem engen, tiefen Platz erst mal besiegen.“

Überhaupt wird dem SVP in dieser Saison nichts geschenkt. In den vergangenen neun Partien sammelten die Blau-Schwarzen zwar sieben Siege und zwei Unentschieden, doch waren viele Spiele äußerst knapp, wie das 1:0 am vergangenen Sonntag gegen den NK Hajduk München durch ein Freistoßtor von Patrick Ochsendorf kurz vor Schluss. „Das kann auch mal nach hinten losgehen“, sagt Lelleck. „Klar kann man sagen, da ist auch viel Glück dabei. Aber Glück erarbeitet man sich auch, insofern ist das auch eine Qualität.“

Die Ausfallliste der Planegger ist weiterhin lang. Immerhin kehrt Tobias Empl in den Kader zurück. Auf das Comeback von Michael Ettl und Ricardo Wassermann muss Lelleck jedoch noch warten.