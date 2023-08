SVP startet mit Sieg in die neue Saison: „Haben die Vorgaben umgesetzt und die Schwächen ausgenutzt“

Von: Stefan Reich

Gelungene Punktspielpremiere: der neue Trainer des SV Planegg-Krailing, Pero Vidak. © dagmar rutt

Zum Saisonauftakt sicherte sich der SV Planegg-Krailling einen Dreier: Gegen den FC Fürstenried siegte die Mannschaft von Vidak mit 2:0.

Planegg – Der SV Planegg-Krailling ist mit einem Sieg in die neue Saison der Kreisliga München 2 gestartet, ein Erfolgserlebnis, mit dem der neue Trainer Pero Vidak nicht unbedingt gerechnet hatte. Beim FC Fürstenried, den Vidak im Vorfeld als einen der Meisterschaftsfavoriten eingeordnet hatte, gewann der SVP am Sonntag mit 2:0. Dennoch verfiel der Trainer nicht in überschwängliche Lobeshymnen.

„Das Spiel hat gezeigt, dass wir in jeder Partie hart arbeiten müssen, wenn wir in der Liga bestehen wollen. Spielerisch sind wir noch nicht so weit, dass wir als Favorit in ein Spiel gehen“, urteilte er.

Fürstenried findet besser in die Partie – SVP dann besser

Gerade in der ersten halben Stunde sah Vidak offensiv noch wenig von seiner Mannschaft. „Fürstenried war anfangs besser“, befand Vidak. „Danach haben die Spieler meine Vorgaben umgesetzt und die Schwächen ausgenutzt, die Fürstenried bei aller spielerischen Qualität auch hat.“ Gemeint waren Räume auf den Außenbahnen, die sich ergaben, wenn die Gastgeber, die hinten mit einer Dreierkette agierten, vorne den Ball verloren und sich die Außenspieler nicht mit zurückzogen.

Bis dahin hatte auch Deni Ignjatovic dafür gesorgt, dass der SVP nicht schon zurücklag. Der Torwart war erst kurz vor Saisonbeginn zum SVP gestoßen und hatte nur das Abschlusstraining mitgemacht. Dennoch durfte er den verreisten Sven Krost vertreten, mit dem Vidak als Stammtorhüter plant. Ignjatovic hatte früher bei der TSG Pasing gespielt, war zuletzt aber vereinslos. Der positive Eindruck aus der einen Trainingseinheit habe sich im Spiel bestätigt, lobte Vidak: „Er hat zwei, drei Aktionen gut entschärft.“

Rizvanovic trifft zur Führung – Bavas erhöht kurz vor Schluss

Nach der Pause häuften sich die guten Planegger Aktionen. Und nachdem nach gut einer Stunde Fürstenrieds Hakan Özdemir die Rote Karte sah (67.) und kurz darauf Hrvoje Rizvanovic für Planegg zum 1:0 (69.) traf, ließ der SVP den Ball noch sicherer in den eigenen Reihen laufen.

Eng blieb die fußballerisch weitgehend ordentliche, aber hektische Partie – es gab neben dem Platzverweis neun gelbe Karten und drei Zeitstrafen – dennoch. Entschieden war sie erst mit dem 2:0 durch Stefanos Bavas in der vierten Minute der zehnminütigen Nachspielzeit. Nach einem Gegenstoß über mehrere Stationen erhielt Bavas den Ball in zentraler Position, spielte einen Gegner aus und verwandelte sicher. (sr)

FC Fürstenried – SV Planegg-Kr. 0:2 (0:0)

SV Planegg-Krailling: Ignjatovic; Ciric, Simic, Zahirovic, Rizvanovic, Bavas (C), Khazali, van Boyen, Pticar, Suchanke, Bauer; Barella, Madunic

Tore: 0:1 Rizvanovic (69.), 0:2 Bavas (90.+4)

Rote Karte: Özdemir/FC Fürstenried (67.)

Zeitstrafen: Rizvanovic/SV Planegg (74.), Satilmis/FC Fürstenried (88.), Simic/SV Planegg (88.)