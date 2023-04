„Haben uns zwei Punkte mehr erhofft“ - Joker retten SV Planegg-Krailling

Kein Dreier im Kellerduell gegen TSV Milbertshofen

Von Michael Grözinger schließen

Es bleibt das Jahr des SV Planegg-Krailling. Auch im dritten Pflichtspiel 2023 am Samstagvormittag beim TSV Milbertshofen punktete der Kreisligist.

Planegg – Wenngleich er beim 1:1 erstmals nicht die volle Ausbeute von drei Zählern einfuhr. In der Tabelle machten die Planegger dennoch einen Punkt auf alle Konkurrenten in der Abstiegszone gut. Aber: „Wir haben uns alle zwei Punkte mehr erhofft“, gab SVP-Trainer Andreas Budell zu.

Nach 90 Minuten konnte und musste er jedoch zufrieden sein mit dem Unentschieden, schließlich hatte Joker Stipe Simunovic erst eine Minute vor Schluss auf Vorlage des ebenfalls eingewechselten David Velickovski den Ausgleich für die Schwarz-Blauen erzielt. Auch die Hausherren aus dem Münchner Norden waren erst nach geraumer Zeit zu ihrem Treffer gekommen (73.). „Sie gehen spät in Führung und waren bei Standards das ganze Spiel über gefährlich, deshalb geht das Unentschieden in Ordnung“, sagte Budell, ergänzte aber: „Ein Sieg für uns wäre auch in Ordnung gegangen.“

Bis zum Sechzehner spielten sich die Gäste immer wieder gefällig durch, viele gefährliche Chancen kreierten sie aus ihrer guten Position allerdings nicht. Ein Schuss von Michael Würstl wurde von der Linie gekratzt, darüber hinaus schoss Stefan Suchanke zum vermeintlichen 1:0 ein, wurde aber wegen einer laut Budell strittigen Abseitsposition zurückgepfiffen. Auf der anderen Seite traf Milbertshofen zweimal die Latte, einmal hatte SVP-Keeper Sven Krost seine Finger im Spiel. Genervt vom Punktverlust war Budell vor allem wegen des in seinen Augen unnötigen Gegentores nach einer „Folge von Fehlern – vom Ballverlust im Eins-gegen-eins vorne bis zum Verteidigen des ersten und zweiten Balles hinten“. (mg)

TSV Milbertshofen – SV Planegg-Krailling 1:1 (0:0)

SV Planegg-Krailling: Krost; Empl, Wassermann, Grillenberger, Wallner, Bavas (C), Khazali, Würstl, Capek, Suchanke, Bauer; Dav.Velickovski, Simunovic, Mahmoud, Fa.Egger

Tore: 1:0 Kähler (73.), 1:1 Simunovic (89.)