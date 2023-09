Krisengipfel in Brunnthal – Neurieds Trainer Daniel Dörfler trotz vieler Ausfälle mit Zuversicht

Gutes Omen: Den bislang einzigen Sieg holte Neuried um Luca de Caro (r.) in Bad Heilbrunn ebenfalls abends. A-F.: Staar © Staar

Nach fünf sieglosen Spielen will der TSV Neuried heute Abend beim Landesliga-Absteiger TSV Brunnthal in die Erfolgsspur zurückfinden.

Neuried – Zwei kriselnde Bezirksliga-Teams stehen sich heute Abend, 20 Uhr, gegenüber. Sowohl der gastgebende TSV Brunnthal als auch der TSV Neuried sind schwach in die Fußball-Saison gestartet. Neuried holte in sechs Spielen vier Punkte, Brunnthal in fünf Partien lediglich drei. „Wir wollen den Bock umstoßen – und die natürlich auch“, fasst Neurieds Trainer Daniel Dörfler die Ausgangslage zusammen.

Während Brunnthal am vergangenen Wochenende nicht im Einsatz war, verlor Neuried zu Hause mit 0:1 gegen den 1. FC Penzberg. Trotz der nach Spielschluss großen Enttäuschung sieht Dörfler die Niederlage mit etwas Abstand nicht mehr ganz so negativ. Er sagt: „Wir hatten in der ersten Halbzeit genügend Chancen, um in Führung zu gehen.“

Auch die Trainingsleistungen stimmen ihn optimistisch. „Wenn die Mannschaft die Power und Geschwindigkeit aus dem Training auch im Spiel abruft, dann mache ich mir keine Sorgen.“ Dörfler ist davon überzeugt, dass die Qualität in der Mannschaft ausreichend ist, um auch wieder bessere Leistungen zu zeigen und Spiele zu gewinnen. Die aktuelle Krise liege nicht an fehlender Routine, auch ein Großteil der jüngeren Spieler habe schließlich schon einige Bezirksliga-Erfahrung gesammelt. Im Moment fehle aber die nötige Leichtigkeit.

Als gutes Omen, dass diesmal die Wende gelingt, dient die Anstoßzeit: Bei ihrem ersten Abendspiel in dieser Saison, dem Auftakt beim SV Bad Heilbrunn, feierten die Grün-Weißen ihren bisher einzigen Saisonsieg. Weniger Mut macht hingegen ein Blick auf die Personalsituation, mit Benedikt Nowack und Simon Prangenberg haben sich nach Lasse Wippert zwei weitere Spieler in den Urlaub verabschiedet. Immerhin könnte Nicolas Legrand nach langer Verletzungspause in den Kader zurückkehren.

Wie schon gegen Penzberg erneut nicht im Aufgebot stehen wird dagegen Thomas Maier. Dörfler möchte sich vorerst nicht weiter zu der Thematik äußern. Der Spieler selbst sagt zu dem Auslöser, einem nicht näher erläuterten internen Vorfall nach dem Spiel gegen den SV Raisting: „Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe, aber mir ist bewusst, dass die Art und Weise falsch war.“ Den Verein verlassen hat Maier nicht, und auch einem klärenden Gespräch steht er offen gegenüber. Der 29-Jährige betont: „Ich wäre sofort bereit, der Mannschaft zu helfen.“ (te)