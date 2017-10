Kurt tadelt: "Haben zweimal sträflich gepennt"

Stockdorfer Knoten muss bald platzen

Nach der dritten Pleite in Serie wird die Lage langsam bedrohlich für die Turner. „Irgendwann muss der Knoten platzten“, drängte Ayhan Kurt sein Team zur Eile, in Sachen Klassenerhalt wieder richtig anzugreifen.

Der Stockdorfer Trainer sah eine engagierte Partie seiner Elf, die aber in den entscheidenden Situationen recht schläfrig wirkte. „Wir haben zweimal sträflich gepennt“, tadelte Kurt seine Kicker. Eine gute Viertelstunde war gerade gespielt, da zappelte die Pille zum ersten Mal in den Maschen von Korbinian Halmich. Gegen den Kopfball von Fatbardh Zaneli besaß der Stockdorfer Keeper keine Abwehrchance. Auch beim finalen 1:2 durch Muzzafer Gür gab es für den Torwächter nichts zu halten, als der Brucker Torjäger mutterseelenallein vor ihm aufkreuzte. Dazwischen lag der Ausgleich von Daniel Wiesmayr, den er mit einem abgefälschten Freistoß erzielte. „Genau zum richtigen Zeitpunkt“, wie Kurt feststellte. Allerdings stellten sich die Turner nicht nur in der Defensive manchmal recht unbeholfen an. Auch in der Offensive ließen sie die nötige Entschlusskraft fehlen. Moritz Sieblitz hätte nach einer Stunde für die Führung seiner Elf sorgen können, wenn er nicht selbst den Abschluss gesucht, sondern den freien Anton Kühnel angespielt hätte.

Quelle: fussball-vorort.de