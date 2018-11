Last-Minute-Sieg: Patrick Sudol erlöst den SV Planegg in der 95. Minute

3:2-Heimsieg gegen FC Croatia München

von Julius Roever schließen

Nach zwei Niederlagen in Folge drohte dem SV Planegg-Krailling das Abrutschen aus den Aufstiegsplätzen. Doch gegen den Tabellenletzten FC Croatia könnten der SV einen Last-Minute-Sieg feiern.

Der SV Planegg-Krailling hat am Sonntag im Kreisligaspiel gegen den FC Croatia München den Kopf gerade noch einmal aus der Schlinge gezogen. In einer dramatischen Schlussphase drehten die Blau-Schwarzen einen 0:2-Rückstand und siegten letztlich mit 3:2. „Die Mannschaft hat sich heute selbst aus dem Schlamassel gezogen“, sagte Planeggs Trainer Michael Lelleck nach der Begegnung.

Zunächst aber manövrierten sich die Fußballer von der Hofmarkstraße im Stile der vergangenen Wochen ins Verderben. Schon in der dritten Minute geriet Planegg nach einem kapitalen Aussetzer der Hintermannschaft in Rückstand. „Danach haben wir wieder Dinge versucht, die wir nicht trainiert haben, und auch sonst hat nichts funktioniert“, klagte Lelleck. Folgerichtig fingen sich die Würmtaler bald das zweite Gegentor. Nach einem Abschlag vom eigenen Tor verloren die Planegger das Kopfballduell im Mittelfeld und liefen in den direkten Gegenangriff. In der Halbzeitpause wurde Lelleck deutlich: „Wir haben den Jungs gesagt, dass es Wahnsinn ist, was sie da machen“, so der Coach.

Die Mannschaft war um eine Antwort bemüht und lieferte diese in der 55. Minute auch. Nikola Negic wurde im Strafraum freigespielt und schob ein. Nach 70 Minuten glich Ricardo Wassermann aus, als er eine Freistoßflanke von Andreas Petermeier volley im kurzen Eck versenkte.

Croatia, das lediglich mit elf Mann angereist war, hatte nun kaum noch etwas entgegenzusetzen. Planegg spielte aber einige Angriffe nicht konsequent aus und musste so bis zum Ende zittern. In der 95. Minute brachte ein Standard dem SVP doch noch den Sieg. Die Gäste schaufelten Patrick Sudol den Ball direkt vor die Füße, schließlich erzielte er aus acht Metern das 3:2.

SV Planegg-Krailling – FC Croatia 3:2 (0:2)

SV Planegg-Krailling: Krost; Brylok, Empl, Samiei, Wassermann, de Benedetta, Paul, Petermeier (C), Negic, Eugenio, Sudol

Tore: 0:1, 0:2 Stanic (3., 22.), 1:2 Negic (55.), 2:2 Wassermann (70.), 3:2 Sudol (90.+5)