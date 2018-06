Letica fordert: Kein lauer Sommerkick

„Es geht um drei Punkte“

Tabellarisch hat die Partie des TSV Gräfelfing II gegen den TSV München-Solln II am letzten Spieltag keine Bedeutung mehr (Sonntag, 13 Uhr, Hubert-Reißner-Straße).

Einen lauen Sommerkick will Adis Letica deshalb aber nicht sehen. „Es geht um drei Punkte und um einen ordentlichen Saisonabschluss“, so der Coach der kleinen Wölfe. Gräfelfing will seine starke Rückrunde mit dem siebten ungeschlagenen Spiel in Folge beschließen und den im Anschluss an die Partie geplanten Feierlichkeiten einen passenden Rahmen geben. Personell sind die Gastgeber trotz einiger Ausfälle gut aufgestellt. Im Tor wird Kai Kollo die Chance bekommen sich zu beweisen. Außerdem dürfen sich die Nachwuchsspieler Muhammed Yakar und Marvin Sommer über Einsätze freuen.