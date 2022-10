Licht am Ende des Tunnels - Beim TSV Gräfelfing kehren einige Offensivspieler zurück

Steht wieder zur Verfügung: Offensivspieler Fabian Zürn fehlte zuletzt wegen einer beruflichen Fortbildung. a-Foto: dr © DAGMAR RUTT

Pünktlich zum Heimspiel gegen Bezirksliga-Absteiger Kosova München lichtet sich beim TSV Gräfelfing das Lazarett. Zürn und Domesle sind wieder mit dabei.

Gräfelfing – Bereits nach zehn Spieltagen hat sich in der Fußball-Kreisliga München 2 eine Zwei-Klassen-Gesellschaft gebildet. Die ersten acht Mannschaften haben alle öfter gewonnen als verloren. Dahinter klafft eine Lücke von sieben Zählern zum Tabellenneunten. „Es gibt einige Mannschaften wie Milbertshofen oder Planegg, die haben noch nicht so richtig reingefunden in die Saison“, sagt Trainer Sascha Polecki.

Für seinen TSV Gräfelfing kann das nur gut sein. Denn trotz erst sechs Zählern auf dem Konto haben die Wölfe noch direkten Anschluss an die ersten beiden Nichtabstiegsplätze. „So langsam sollten wir aber schon mal wieder punkten“, stellt Polecki klar.

Im Heimspiel am Samstag gegen den FC Kosova München (14 Uhr, Hubert-Reißner-Straße) muss dazu aber vieles besser laufen als zuletzt. Der Tabellenvierte ist nach schwachem Saisonstart auf dem Vormarsch und düpierte in den vergangenen Wochen unter anderem Aufstiegsfavorit FC Wacker München mit 4:2. „Die geben von Anfang an richtig Gas und versuchen, dich zu Fehlern zu zwingen“, analysiert Polecki. Für die junge Gräfelfinger Mannschaft gilt es damit, die Patzerquote möglichst niedrig zu halten.

Warum es für den TSV bislang so zäh läuft, liegt für Polecki auf der Hand: „Wir hatten eine gute Vorbereitung, doch dann kam die Wiesn, und unsere Studenten sind auch auf einmal alle weg gewesen. Wir sind kräftemäßig nicht in der besten Verfassung.“ Immerhin ist für Samstag Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Die zuletzt so ausgedünnte Offensive wird durch Rückkehrer Fabian Zürn verstärkt. Nach einer beruflichen Fortbildung steht der 27-Jährige wieder zur Verfügung. Felix Domesle kann zumindest als Joker eingesetzt werden. Er schoss beim einzigen Saisonsieg in Planegg das Tor des Tages. Danach fehlte er aufgrund seines Studiums. David Pleyer wird dagegen studiumsbedingt zukünftig für die U23 des Drittligisten SpVgg Bayreuth auflaufen. Mittelfeldstabilisator Michael Wagner kehrt nach dreiwöchiger Abwesenheit wieder in den Kader zurück. (toh)