Live-Ticker: Beendet der TSV Neuried seinen Negativlauf?

Erstes Auswärtsspiel für Neu-Trainer Utz gegen SB Rosenheim

Nach zweiwöchiger Verschnaufpause steht für den TSV Neuried das erste Spiel der Rückrunde an. Gegen den SB DJK Rosenheim haben die Würmtaler bislang schlechte Erfahrungen gemacht.

Die Landesliga-Fußballer des TSV Neuried haben zuletzt eine unfreiwillige Pause einlegen müssen. Als die Mannschaft von Christopher Utz am vergangenen Samstag kurz vor der Abreise zum Auswärtsspiel beim SB Chiemgau Traunstein stand, erreichte sie die Nachricht, dass die Partie abgesagt worden war. So verbrachte das Team einen gemeinsamen Nachmittag am heimischen Sportpark, Fußball wurde aber erst wieder im Montagstraining gespielt. Am Samstag machen sich die Kicker von der Parkstraße wieder auf den Weg, es geht zur Rückrundeneröffnung zum SB DJK Rosenheim (14 Uhr, Pürstlingstraße).

„Die Pause ist ein Vor- und ein Nachteil für uns“, sagt Trainer Utz. „Einerseits sind wir etwas ausgeruhter, andererseits geht natürlich auch ein wenig Spielrhythmus verloren.“ Welche Auswirkungen das spielfreie Wochenende letztlich hat, wird sich in Rosenheim zeigen, das sich selbst in einem Negativlauf befindet. Die vergangenen fünf Begegnungen des SB gingen alle verloren, auf einen Sieg wartet er seit Mitte September. Neuried kann davon ein Lied singen, schließlich ist es seit Saisonbeginn ohne Dreier. Zwar landete der TSV in der vergangenen Spielzeit vor den Rosenheimern, doch gute Erinnerungen hat er an den Gegner nicht. 2018 trafen beide Konkurrenten bereits zweimal aufeinander: Neuried spielte jeweils zu Hause und verlor mit 0:1. In der Hinrunde vergangenen Jahres holten die Würmtaler immerhin ein 1:1. Mit Christoph Börtschök traf kurioserweise immer derselbe Rosenheimer für seine Farben. „Auch wenn sie im unteren Tabellendrittel zu finden sind, spielen sie einen modernen Fußball“, findet Utz. Ähnlich wie seine eigene Mannschaft attackiere der SB den Gegner schon tief in der eigenen Hälfte, so der Coach.

Utz sieht nach nunmehr drei Wochen als Hauptverantwortlicher einige Fortschritte in der Trainingsarbeit, die er gemeinsam mit Co-Trainer Marco Gühl und Mentaltrainer Erik Marbach leitet. „Ich glaube, dass wir zuletzt noch mehr an Fahrt aufgenommen haben. Vielleicht liegt das daran, dass nun noch ein Trainer mehr von außen einwirkt.“

Ungebrochen bleibt dagegen die Fluktuation im Neurieder Kader. Während die Verteidiger Sebastian Hessenberger und Manuel Gleich zurückkehren, melden sich Maximilian Mühlegg und Kapitän Maximilian Demmer fürs Wochenende ab.